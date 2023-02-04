在新疆生产建设兵团第一师十二团塔南镇“大学生创业基地”，由5名返乡大学生创办的新疆某农牧业有限公司(以下称公司)迅速崛起。

通过现代技术支撑，不到半年，该公司便已成为当地较大的专业养殖企业，成为带动职工致富、助力乡村振兴的重要力量。

记者近日走进基地看到，上百头华西牛在圈舍里自由散步，吃着精心调配的饲料，时不时地哞叫一声。不远处，两个年轻的身影正在圈舍里为牛开展防疫工作。他们一个是公司法人衣里夏提，一个是兽医阿布都萨拉木·斯依提尼亚孜。

据了解，该公司是由衣里夏提、阿迪力·艾合买提、阿布都萨拉木·斯依提尼亚孜、古力斯木·艾买尔、阿孜古丽·苏来依曼5名返乡大学生自主筹资成立，并于2022年8月通过招商引资落地十二团“大学生创业基地”。

该公司将打造集活牛养殖、科研、改良、繁育、交易为一体的良种牛繁育基地。

牛群正在吃饲料。 第一师融媒体中心供图

衣里夏提是公司法人，也是阿拉尔本地人，2020年毕业于乌鲁木齐教育学院汉语言系，毕业后来到某牧业公司工作，也是从那时认识了从塔里木大学毕业的其他4人。

大家不约而同发现良种牛繁育前景广阔，就合计抱团创业，成立能实现自己抱负的养牛公司。经过一段时间的了解和考察，公司正式成立。

“从管理到销售，我们各展所长，发挥自己的专业优势，为公司发展提质增速。”衣里夏提说。

记录牛群生长情况。 第一师融媒体中心供图

其中，阿布都萨拉木·斯依提尼亚孜毕业于塔里木大学动物科学学院，由于专业对口，现是公司兽医。

“创业对于没有经验的我们来说是一个很大的挑战，路上或许会遇到很多困难，不过，我相信只要坚持，就会有结果。”阿布都萨拉木·斯依提尼亚孜说。

“目前已投资330余万元，引进200余头华西牛，完成了牲畜健康调理和防疫管理，让它们快速适应当地环境。”衣里夏提说，我们尽可能地在不久实现效益，为职工群众树起致富榜样，为将来引导职工养牛致富提供技术帮扶。

据悉，未来，该公司将会与国内胚胎移植工程服务团队接洽，利用西门塔尔牛为受体进行胚胎移植科研做好准备，预计在2023年-2025年与第一师畜牧站、塔里木大学动物科学学院一同攻关100枚纯血和牛胚胎移植实验。打造全新“种养共享+休闲营地服务+供应链管理”一体化经营模式，拓宽南疆农牧业发展新方式，带动“连队经济”，助力乡村振兴。

“接下来，我们会继续对场地进行改造升级，并引进一批西门塔尔种公牛，对牛进行繁育养殖、品种改良及冻精提取，同时建立系谱，打造良种牛繁育基地和无疫牧区，为实现我们的梦想迈进新的一步。”衣里夏提说。

如今在新疆兵团，随着乡村振兴战略的实施和推进，越来越多的年轻大学生返乡创业。他们在为实现自己创业梦而奋斗的过程中，为当地发展注入“青春力量”。

(责编：孙竞、李依环)