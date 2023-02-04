中新社武汉2月4日电 题：父子修复师：接力赋予国宝文物“新生”

中新社记者 梁婷

在湖北省博物馆，64岁的方国荣与34岁的方晨，近日正对已分类编号的文物残片做梳理，并确认最后的粘贴、串联方案。

方国荣与方晨，是一对父子文物修复师。两人携手修复的一件出土于湖北枣阳郭家庙曾国墓地的甲胄，历时近6年，修复进入收尾环节。

1980年，方国荣进入湖北省博物馆从事青铜器修复工作。受父亲影响，方晨对文物修复亦兴趣浓厚，自2009年起，他跟随父亲学习修复技艺。

据了解，迄今为止，考古发掘中尚无春秋早期完整的人甲出土及复原，这一时期甲胄的研究，缺乏完整研究资料。人甲的复原，可填补春秋早期人甲研究的许多空白，对中国古代兵器史及战争史研究，将起到重要作用。

图为父子修复师确认收尾阶段的粘贴、串联方案。 中新社记者 梁婷 摄

文物珍贵难得，修复难度也极大。方国荣介绍，甲胄出土时已无法清晰判断原貌，皮甲片的皮胎全部腐烂，所幸有层数不等的髹漆，形成漆壳，才使皮甲片外形得以保存。

自接手修复任务以来，父子俩不曾懈怠。查阅资料、整理残片、只为这件珍贵文物早日重现世人眼前。

方晨介绍，为复原这副人甲，剪制了1:1皮甲片纸样。经过处理原始漆壳，与甲片对应粘贴、串联，就可以展出。

图为父子俩对照皮甲片纸样确认修复收尾阶段细节。 中新社记者 梁婷 摄

“每一件文物都是唯一的。”方国荣说，于修复师而言，要怀有敬畏心，在尊重文物原貌的基础上，赋予它们“新生”。

湖北省博物馆馆藏文物以青铜器数量居多。作为湖北青铜器修复专家，方国荣的修复生涯大多与青铜器为伴。他还多次在曾侯乙编钟复制项目中担任技术负责人。

他表示，中国青铜文化历史悠久，青铜器承载着丰富的历史文化信息，是考察古代社会风貌、生产水平、冶金铸造等历史信息的重要研究资料。

青铜文物修复，包括清洗、矫形、焊(粘)接、封护、作旧等诸多环节。方国荣介绍，比如，对青铜器表面污染物的处理，目的是尽可能地揭示被掩盖的历史信息，包括纹饰、铭文、制作工艺等；借修复师之手，对破碎器物进行复原，也是为后世解锁文物隐藏的“历史密码”。

方晨接触文物修复，也始于青铜器修复。他介绍，修复流程繁琐，不少环节对初学者是挑战，因此能坚持下来的人并不多。

父子俩携手修复曾侯與甬钟的经历，让方晨至今印象深刻。

2月3日，在武汉的湖北省博物馆，父子文物修复师方国荣与方晨，正修复出土于湖北枣阳郭家庙曾国墓地的甲胄。历时近6年，修复进入收尾环节。图为父子修复师确认收尾阶段的粘贴、串联方案。 中新社记者 梁婷 摄

曾侯與甬钟2009年出土于湖北随州，出土时残破严重，仅剩8个碎片，修复难度极大。方晨介绍，在修复中，三维扫描技术、3D打印技术等的运用，与传统技艺相结合，让严重残缺、变形的文物“恢复原貌”，重现昔日风采。

这次修复，方晨切身感受到，文物修复领域，科技正发挥越来越重要的作用。这也让他下定决心，发挥年轻人所长，更好地守护文物。

如今，方晨逐渐接过父亲手中的“接力棒”，在重大文物修复项目中“挑大梁”。

“父亲修了一辈子文物，如今仍在继续。”在方晨看来，文物修复的目的，是最大限度保护文物。传统技艺与现代科技可以实现完美配合，让古老文物焕发新生命，不断传承延续。

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