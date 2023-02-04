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港澳台青年文化嘉年华在蓉举办

2023年02月04日23:19 | 来源：中国新闻网
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活动现场。　四川省港澳台侨人士联络服务中心供图

十四灯正明，十五行月半。2月4日，在成都宽窄巷子，一场别开生面的港澳台青年文化嘉年华拉开序幕，舞雄狮、捏糖人、办流水席，在川的港澳台青年们纷纷拿出绝活手艺，以精彩纷呈的非遗表演和独具特色的港澳台美食展示，闹元宵、庆佳节，传承中华传统文化，留住浓浓的年味。

万里乘风寻故地，大美天府展新颜。启动仪式上，香港青年荣非、文志炜，台湾青年秦健庭、庄慈芯，分别代表港澳台青年朋友深情分享根扎四川、逐梦巴蜀、成就梦想的精彩故事，感恩祖国大家庭的关爱温暖，收获了在场观众的热烈掌声。

活动现场。　四川省港澳台侨人士联络服务中心供图

随后，一道道香气扑面、色味俱全的港澳台特色美食以流水席方式逐一呈现，在精心营造的山川美景中，寓意立春迎新的“五辛盘”，表达对新年新征程的期待、对未来欣欣向荣的美好祝福。港式烧卖、台湾咸酥鸡、葡式蛋挞、咖喱鱼蛋，琳琅满目的地道美味让人唇齿留香，新年的幸福甜美从舌尖淌进心间。

在动感欢快的节奏中，巨型木偶哪吒装扮成跟随现代潮流电音热舞的“三太子”，刚刚亮相就紧紧抓住在场人们的眼球，博得阵阵叫好。除了精心准备的音乐表演、非遗文化体验、元宵灯笼彩绘及猜灯谜等，现场还组织了30多个港澳台特色市集展位，邀请广大市民和游客一同参与，在热闹欢快的氛围中，共迎传统佳节。

活动现场。　四川省港澳台侨人士联络服务中心供图

台湾青年李伟国是活动组织者之一，今年已是在川创业的第6个年头。他希望通过潮味十足、年轻人喜欢的方式，让身在天府的港澳台青年聚在一起，拉近彼此距离，传承中华传统文化，分享逐梦故事，凝聚起同心共筑中国梦的青春力量。

活动现场。　四川省港澳台侨人士联络服务中心供图

四川省香港商会、成都市台湾同胞投资企业协会负责人表示，将进一步发挥桥梁纽带作用，调动在川投资的港澳台企业积极性，为港澳台地区青年来川提供更多考察、实习、就业机会，吸引广大港澳台青年投身祖国建设，逐梦大美四川。

本次活动以“致敬青春·逐梦天府”为主题，由四川省台湾同胞联谊会、四川省港澳台侨人士联络服务中心、四川中国和平统一促进会支持举办。四川省委统战部副部长文甦出席活动并致辞，表示元宵节凝聚着中华民族共同的价值追求、折射着千百年来积淀的文化认同、承载着人们对美好生活的向往追求。希望通过本次活动，让港澳台青年们在轻松的氛围下，在热闹年味里，在浓浓的亲情中，增进彼此了解，加深相互友情，把心留在天府，把根深植中华。

(责编：孙竞、李依环)

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