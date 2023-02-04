图为马兰花儿童声合唱团的孩子上场前与老师打招呼。 陈林 摄

2022年2月4日，北京冬奥会开幕式上，河北阜平马兰花儿童声合唱团的孩子们用希腊语演唱《奥林匹克颂》“惊艳”了世界。时隔一年后，他们受邀走进位于张家口崇礼的国家跳台滑雪中心“雪如意”，在河北省第四届冰雪运动会开幕式上放声歌唱。

尽管此前已彩排多次，当这群正在读小学的孩子走入后台候场时，还是引来了其他演员的关注。面对合影请求，他们面带微笑，甚至还会对镜头比出“V”字手势。拍完照，就读四年级的合唱团成员李英菲，还会踮着脚看别人手机刚拍的照片，笑问对方“拍得好看吗？”

这是个爱笑的女孩，说起话来声音洪亮。再忆一年前在北京冬奥会开幕式表演的情景，她笑着说“特别兴奋”：“那是我第一次去北京，还登上了那么大的舞台。”

图为合唱团孩子们在后台和其他演员合影留念。 陈林 摄

李英菲说，从那以后，她和伙伴们还去过北京、石家庄等多个城市演出。当记者问及是否紧张时，她先是笑了笑，然后回答：“其实也紧张，不过要放松心态。”

一年来变得更加自信开朗的李英菲，谈及梦想，显得有些严肃，她说希望当一名医生，能帮助更多病人走出痛苦的世界。

舞台上，马兰花儿童声合唱团的孩子们时而歌唱，时而“变身”其它节目助演。当仪式结束后退场的他们，顾不上户外寒风，并没有直接回休息室，而是跑去看放飞的气球。

图为演出结束后，走下舞台的孩子们抬头看向放飞的气球。 陈林 摄

合唱团成员顾站豪，一年间不仅参加了北京冬奥会开闭幕式，还参加了中央广播电视总台2023年春节联欢晚会等多台晚会演出。也因此，他已连续两年没有和家人一起过春节。他说妈妈想他时，会一遍遍播放有他节目的视频。

这个就读五年级的男孩子也开始有了自己的梦想——当一名短道速滑运动员。他说，山里孩子和城里孩子都要有梦想，“要去努力实现”。他喜欢冰雪运动，甚至一口气能说出超过十个的冬奥会比赛项目。当出现停顿时，一旁小伙伴则赶忙凑近他耳朵，悄悄地说着什么。

顾站豪说，现在的他希望能帮助更多人，“这是发自内心的”。

13岁的合唱团成员赵懿萱的梦想是当航天员。一年间，她和同伴们多次受邀参加活动。观看神舟十五号载人飞船发射的经历让她印象深刻，她的偶像是航天员邓清明，对方为实现梦想准备25年的精神，鼓励着她成长。

图为演出结束后，合唱团的孩子们和老师在“雪如意”合影留念。 陈林 摄

人生有聚有散，这群孩子也经历了最不愿面对的离别。2022年3月21日，到阜平县马兰村教授山村孩子音乐长达18年的邓小岚老师因病离世。孩子们得知这一消息后，用一曲《马兰童谣》为“邓奶奶”送别。那一次采访中，一位孩子对中新社记者说起“很想邓奶奶，再也见不到她了”时，泪流满面。

“你看，孩子们现在眼睛里边放着光，脸上带着自信，和陌生人交流时也不像过去一样不敢说话。”谈起马兰花儿童声合唱团孩子的变化，阜平县教育和体育局副局长王金山如是感慨。

王金山说，未来希望通过更加专业的学习和训练，让这些太行山区孩子的唱歌水平有更大提高。

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