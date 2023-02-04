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高水平研究型医院建设需要高质量医学创新

张抒扬
2023年02月04日09:43 | 来源：光明日报
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党的二十大报告提出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。贯彻落实党的二十大精神，加快推进高水平研究型医院建设，不仅是新时期中国医院实现高质量发展的重要抓手，对增强人民群众就医获得感、幸福感、安全感，也具有重要意义。

在党的领导和长期医疗实践中，北京协和医院形成了“严谨、求精、勤奋、奉献”的协和精神和“立院为国、立医为民、立学为真”的协和品格。面向新时代、新征程、新伟业，协和聚焦临床和科研需求，对标国际一流，探索完善临床医学研究和成果转化新模式，持续凝聚医院高质量发展不竭动力。

看难病 以解决临床问题为核心，做临床创新先锋

“急危重、疑难罕”，是协和人努力攀登医学珠峰的方向。迈入新百年，协和始终坚持以“看难病”为目标，致力于“看别人看不好的病，做别人做不了的手术”，不仅要做临床创新的先锋，还要以产生医学知识为宗旨，提高临床水平为目标，提升质量内涵为标准，全面创新转化为动力，持续推进向以健康为中心转变，不断促进人类健康，探索高水平研究型医院发展新模式。

多科会诊、大查房等一系列核心制度是协和的传家宝。我们在全国推广多学科协作诊疗模式（MDT），2010年成立门诊疑难病会诊中心，将MDT从病房延伸至门诊，12年来相继开设了胰腺、垂体、代谢性骨病等34个专业组，诊治疑难患者近1.2万人。在高质量发展阶段，强调疑难疾病诊治能力，推进结构调整转变是必然趋势。

我们联合多方创建了中国罕见病联盟，牵头国家罕见病诊疗协作网络和三级防控体系建设运行，创建首个未诊断疾病和罕见病国家级罕见病多学科会诊平台，为全国各地患者提供了“一站式诊治方案”。罕见病患者确诊时间从平均4年缩短为平均4周，整体花费降低90%。我们还承担了国家罕见病注册登记平台、国家罕见病直报平台、国家罕见病质控中心、国家罕见病重点实验室和罕见病转化医学中心建设任务，形成了特色鲜明的科研-转化-医疗为一体的全国罕见病协作支撑体系。同时，推动罕见病诊疗与保障写入国家主要政策文件，明显提升了罕见病药物的可及性和可负担性，让罕见病患者用得上药、用得起药。

作为全国疑难重症诊治指导中心、罕见病研究中心和国家级的学术型医院，仅仅做好医疗是不够的，更要担负起医学发展和社会进步责任，以科研创新满足重大疾病临床需求，努力完成向医学中心的转型升级。

近年来，医院务实推动与清华大学、北京航空航天大学、中国科学院等21家高校、24家兄弟院校、31家科研院所，以及华为等83家企业合作，组成了800余人的攻关团队，多名两院院士、突出贡献专家参与其中，推进学科交叉、医工结合，促进前沿技术转化落地。力争通过“大协作”解决“大问题”，积极开展世界一流的临床诊疗科技攻关项目。

医院坚持战略上顶层设计、策略上解放思想，对标国家“三步走”战略,努力构建高质量发展新格局。力争2025年初步建成国家医学中心，2035年争取将协和打造成为领航国家医学发展的国之重器。

强基础 培养一批优秀临床医生和临床科学家

坚持“四个面向”，创新体制机制，夯实人才基础，是研究型医院建设的必然要求，医院将始终心怀“国之大者”，努力当好临床和科研的“火车头”。

学科是医院发展的基石。协和始终坚持学术引领，把学科建设摆在突出位置。医院以建设国家医学中心为核心，推进学科建设，开门问策、以评促建、认清差距、找准方向。连续组织了14场高质量发展研讨会、6批次11场学科高质量发展评估会，54个学科制定发展规划，形成了建设一流医院、一流学科的“协和方案”。坚持“有所为，有所不为”的学科建设方针，“抓重点，抓亮点”，着力支持强势学科、特色重点学科的发展和高绩效学科的发展，充分发挥学科高峰的引领示范作用，以人才促学科，以学科促发展。

要建好研究型医院，要筑牢研究型的底色，打造创新的亮色，不仅要培养一批优秀的临床医生，更要努力培养一批来自临床，反哺临床的优秀的临床科学家。近年来，医院的专职科研队伍不断积累，除有序配置专职科研人员、科研助理外，还常年招收科研博士后，精准引进科研高层次人才，科研人才基础初步搭建。同时，医院高度重视青年人才培养，举办读图大赛、科技创新大赛等，锤炼青年“基本功”；开展医院管理骨干培养项目，轮岗培养临床骨干，培育复合型青年人才。

为优化整合医学领域的科技资源，在前期学科评估、学科规划的基础上，医院明确了以平台能力建设提升、科技创新人才引培、临床研究项目攻关为总体目标的临研专项方案，聚焦“急危重、疑难罕”疾病问题，设立人才引培、重大攻关、专科提升、重点培育、青年培优五大研究项目，资源平台、国际交流、科技支撑三大非研究项目，瞄准国际一流水平，进一步提升我国医学科研和医疗水平。

在项目实施方面，我们采取“定向委托”“揭榜挂帅”“自由竞争”上下结合的立项方式，由医院进行总体战略统筹，充分激发临床研究活力，目前共组织申报临床研究项目890项，评审专家620人次，会议评审35场，为全院科研创新提供“大有可为”的广阔平台。其中，45岁以下青年项目经费占比25%，激励青年人才脱颖而出。面向未来，我们将按照“强化一批、新布局一批”的思路，持续对项目进行考核评估，补充创新专项攻关方案。通过做优、做强、做特、做精，争取有更多高水平的研究成果。

出标准 将协和经验总结为协和方案，推进优质医疗资源扩容

临床研究是我国医学科技创新链条的薄弱环节。协和作为公立医院排头兵，责无旁贷地开展中央高水平医院临床科研专项的创新试点工作。我们有较好的临床基础，特别是在样本库方面，建立了多个国家级、世界级的样本库。妇产科牵头18项全国多中心临床队列研究，建立了完整的妇产疾病研究体系，引领行业标准；风湿免疫科牵头2210家医联体单位，构建了全球最大的风湿免疫病临床队列；内分泌科建立了国内最丰富的代谢性疾病临床资源和大数据平台，其中骨代谢常见病研究居于国内领先地位。

党的二十大报告明确，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。为积极适应“大分院”时代要求，协和积极改变单体独守模式，按照科学布局、功能协同、资源共享、错位发展的理念，构建“一院多区全网络”发展布局，充分发挥国家级高水平医院的辐射影响力。目前，东单院区发挥核心基地作用，聚焦疑难重症、罕见病、国际医疗等；西单院区大力发展特色学科群；大兴院区聚力建设国家重点实验室；雄安项目作为国家医学中心建设主要承载地积极规划。同时，还稳步推进澳门离岛医疗综合体项目，为开展“产学研医”融合创新奠定坚实的平台基础。

临床创新成果转化的标志不是专利转让和产品上市，而是国内外专业指南的撰写和引用情况、国内外权威杂志和高引用情况。今年，由协和牵头的国家标准化妇科疾病、过敏性疾病、罕见病诊疗中心项目也已正式启动，我们正积极将协和经验总结为协和方案，推进优质医疗资源向患者需要的地方下沉，不断提升辐射带动能力，推动区域医疗中心建设，努力实现维护全民健康的战略任务。

对生命的敬佑，让我们有了跨越山海的勇气；在负重中拼搏，让我们有了可摘星辰的力量。协和精神的精髓是创新，前辈们高扬科学创新的旗帜，建立新学科，填补医学空白，引领学科发展方向。今天的协和将跑好属于我们这一代人的接力棒，为健康中国战略作出新的更大贡献。

（作者：张抒扬，系北京协和医院院长）

(责编：李依环、孙竞)

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