2月3日，在北京冬奥会成功举办一周年之际，北京冬奥精神宣讲团来到延庆赛区，在中关村（延庆）体育科技前沿技术创新中心举办北京冬奥会一周年专场宣讲会。8位冬奥精神宣讲员从不同角度深情讲述筹办、举办期间亲力亲为、精彩非凡的冬奥故事，全方位多角度立体式展示我国冰雪运动取得的历史性成绩以及在场馆建设、城市交通、经济发展、冬季运动参与普及等方面取得的成果。

据了解，北京冬奥会后，为讲述冬奥筹办、举办过程中台前幕后的感人故事，展示广大冬奥组织者、建设者“胸怀大局、自信开放、迎难而上、追求卓越、共创未来”的北京冬奥精神，北京冬奥组委、北京市委宣传部、北京市社会科学院（市委讲师团）联合组建北京冬奥精神宣讲团，旨在将北京冬奥会留下的宝贵精神财富转化为推动新时代发展的强大动力，延续后冬奥时代的冰雪热情，让更多的奥运遗产和冰雪运动进入寻常百姓生活中。

北京冬奥精神宣讲员当中有北京冬奥会短道速滑冠军任子威、花样滑冰双人滑冠军隋文静/韩聪、自由式滑雪空中技巧冠军齐广璞、冬残奥越野滑雪冠军杨洪琼，还有北京冬奥会滑雪救援队医生、制冰师、城市规划师、奥林匹克文化推广者、5G技术智慧办奥亲历者、双奥记者、志愿者、裁判、冬奥组委留守工作人员和普通市民。连日来，他们走进机关、企业、学校、社区、农村和各大网络直播平台，通过亲历亲闻的故事，宣讲北京冬奥精神，回顾冬奥申办、筹办、举办的不平凡岁月，受到了热烈欢迎和好评，凝聚起强烈的爱国热情，也促进了冰雪运动在群众中的普及。

北京市社会科学院副院长、北京市委讲师团团长肖峻峰告诉本报记者，北京冬奥精神宣讲团成员大部分来自北京冬奥宣讲团，在北京冬奥会举办前已经宣讲了五年。宣讲员中，年龄最大的64岁，最小的只有8岁。冬奥筹办期间，他们足迹遍布黑龙江、内蒙古、新疆、西藏、青海、福建等全国18个省、区、市。

为了把奥林匹克的种子播撒进更多青少年的心中，北京市先后组织开展“走进百所高校”“走进百所中小学”“走进百所希望小学”“走进百所海外华文学校”系列宣讲，覆盖全国31个省、区、市以及香港特别行政区的450余所学校，辐射全球40个国家（地区）100余所海外华文学校、100余个侨团。同时，创新双语宣讲模式，为来自55个国家和地区的侨界代表和17国欧洲在华青年举办专场宣讲会，向世界讲好冬奥故事、讲好中国故事。还在北京市1.8万辆公交车、23条地铁线路、6000多台楼宇电视和城市大屏、全国“八纵八横”铁路近3000对动车组17万块显示屏、中国国航400多架飞机700余条航线上开展短视频云宣讲，云上直接受众超过1亿人次。

北京冬奥精神宣讲团除深入基层一线现场宣讲外，还陆续在奥林匹克塔、北京奥运博物馆、国家速滑馆“冰丝带”等冬奥场馆开展驻场宣讲，利用互联网多媒体渠道进行广泛传播，助力后冬奥时代冰雪运动发展，使北京冬奥精神更加深入人心。（记者 董城）

(责编：李依环、孙竞)