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“交汇”与“交会”（杜老师语文信箱）

2023年02月04日05:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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杜老师：

　　某媒体刊文说：“这个渡口位于三省交汇处。”请问其中的“交汇”用得妥否？谢谢。

　　山东读者 贾先生

 

贾先生：

　　“交汇”跟“交会”用法有所不同。“交汇”主要用于水流、气流的聚集。例如：

　　（1）两条小河在村北交汇后，形成一条大河。

　　（2）冷空气和暖空气将在本市交汇。

　　（3）长江口由于咸水跟淡水交汇，鱼的种类比较多。

　　（4）这条江的干流与最大的支流在山边交汇，随后向东流去。

　　（5）孩子们在两河交汇处尽情玩耍。

　　“交汇点”一词，指交汇的地方。例如：“天津是大运河与海河的交汇点。”

　　“交汇”含有“融合”的意味，所以表示抽象事物的融合多用“交汇”。例如：

　　（1）在这部小说中，梦想与现实交汇在一起。

　　（2）两种艺术构思在此作品中交汇，形成了一种独特的风格。

　　（3）古今艺术手法在这幅油画中交汇，我从中受到很多启发。

　　“交会”则用于公路、铁路等的相交，也用于不同地区的相接。例如：

　　（1）这两条铁路在郑州交会，你可以在郑州转车。

　　（2）地铁三号线和九号线在这个地铁站交会。

　　（3）这条公路在城市南面跟高铁线路交会，那儿有个站，你可以到那儿换乘高铁。

　　（4）这座城市位于晋冀豫三省交会处。

　　（5）东面和西面的两个县在我们村交会，我村属于东边的县。

　　因此，“这个渡口位于三省交汇处”宜写成“这个渡口位于三省交会处”。

　　（《语言文字报》原主编杜永道）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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