杜老师：

某媒体刊文说：“这个渡口位于三省交汇处。”请问其中的“交汇”用得妥否？谢谢。

山东读者 贾先生

贾先生：

“交汇”跟“交会”用法有所不同。“交汇”主要用于水流、气流的聚集。例如：

（1）两条小河在村北交汇后，形成一条大河。

（2）冷空气和暖空气将在本市交汇。

（3）长江口由于咸水跟淡水交汇，鱼的种类比较多。

（4）这条江的干流与最大的支流在山边交汇，随后向东流去。

（5）孩子们在两河交汇处尽情玩耍。

“交汇点”一词，指交汇的地方。例如：“天津是大运河与海河的交汇点。”

“交汇”含有“融合”的意味，所以表示抽象事物的融合多用“交汇”。例如：

（1）在这部小说中，梦想与现实交汇在一起。

（2）两种艺术构思在此作品中交汇，形成了一种独特的风格。

（3）古今艺术手法在这幅油画中交汇，我从中受到很多启发。

“交会”则用于公路、铁路等的相交，也用于不同地区的相接。例如：

（1）这两条铁路在郑州交会，你可以在郑州转车。

（2）地铁三号线和九号线在这个地铁站交会。

（3）这条公路在城市南面跟高铁线路交会，那儿有个站，你可以到那儿换乘高铁。

（4）这座城市位于晋冀豫三省交会处。

（5）东面和西面的两个县在我们村交会，我村属于东边的县。

因此，“这个渡口位于三省交汇处”宜写成“这个渡口位于三省交会处”。

（《语言文字报》原主编杜永道）

(责编：岳弘彬、杨光宇)