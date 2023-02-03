李博文文/图

日前，“一起过春节”活动在沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王大学人文与艺术学院举行。图为活动现场。

日前，沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王大学人文与艺术学院，一场别开生面的“一起过春节”活动正在举行。写对联、包饺子、糖画、剪纸、跟我学中文等一系列中国文化体验活动吸引了不少师生和当地民众。

这次活动由阿卜杜勒·阿齐兹国王大学中文专业的几位学生自主策划组织，王索丽是主要负责人。说起举办此次活动的初衷，她说：“我在一些自媒体上看到不少中国人为过春节做准备的视频，就想到作为中文专业的学生，我们也可以举办春节活动，既能让在沙特的中国留学生感受到节日气氛，也能让更多的沙特人了解中国的传统节日。有了想法，我和几位同学便行动起来并得到了学校及中国文化艺术交流中心的支持。”

活动方案敲定后，同学们在有限的时间内，克服了种种困难，各展所能。

活动现场，红红的灯笼、对联、中国风装饰品等让人感受到浓浓的节日氛围。这些活动用品在沙特并不容易买到，还是采购负责人汪哲请中国朋友帮忙采购，再寄到吉达。“有参观者对我说现场太美了，希望以后能到中国过春节，那一刻很是开心。”汪哲说。

负责中国美食制作的是陆思，她希望在活动现场能摆上一盘饺子。“但我们没吃过饺子，也不知道怎么做中国菜，大家只好通过视频学习包饺子。从和面、调饺子馅到擀饺子皮，试了无数次才成功。看到参观者品尝饺子，并表示希望将来能到中国吃饺子时，我们特别兴奋。”陆思说。

糖画是中国多地盛行的民间艺术形式。为了在活动现场展现糖画，白珊经过反复练习，以糖为墨，以勺为笔，画出不少图形。

艾思丽负责中国茶文化的介绍。“我们买了绿茶、红茶等中国茶，参观者不仅品尝到了中国茶，还了解了中国茶文化。”艾思丽说。

为了让参观者认识汉字，朱南每天坚持写毛笔字。在活动现场，她不仅介绍中国的文房四宝并示范毛笔握笔姿势，还为参加活动者取了中国名字。

此次春节活动还有一个特殊环节，就是现场开展中文教学活动。“我们热爱中文，也希望让更多的人了解中文，就决定现场教一些简单的中文。为了让活动有趣，我和几位同学设计了中文生词游戏并制作了游戏道具。当我们听到参观者用中文打招呼，很是骄傲。”中文教学活动负责人阿比拉说。

虽然春节活动落下了帷幕，但同学们学习中文、传播中国文化的脚步并没停歇。他们制作的春节短视频在相关社交平台受到关注，短短两天，互动达上万人次。正如此次活动的组织者之一萨拉所说：“这样的活动不仅增进了沙特民众对中国的了解，还有助于中沙文化交流，希望将来能继续参与和组织这样的活动。”

（作者系沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王大学中文教师）

(责编：李依环、郝孟佳)