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00后女孩孝老爱亲，感动网民（温情网事）

2023年02月03日08:44 | 来源：人民网－人民日报海外版
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工作中的王林慧。
　　（图片来自新华社微信公众号）

孝老爱亲一直是中华民族的传统美德。不久前，中央文明办发布了2022年第四季度“中国好人榜”，00后女孩王林慧获评孝老爱亲“中国好人”，她的故事令许多网友感动。

据新华社微信公众号和宁德电视台微信公众号报道，王林慧1岁时，母亲因病瘫痪在床；9岁时，父亲也身患疾病，长期住院治疗。当同龄的孩子还在父母怀里撒娇的时候，王林慧已早早扛起照顾家庭的责任。从初中起，王林慧便独自带着母亲住在学校周边，一边照顾母亲一边上学。

虽然生活压力大，但王林慧没有被困难所击垮，而是乐观向上、积极进取。9年的时光里，王林慧与母亲一起携手走过风风雨雨，以实际行动诠释了孝顺、乐观、勤奋等优秀品质。

今年1月，2022年第四季度“中国好人榜”发布，带瘫痪母亲求学9年的王林慧获评孝老爱亲“中国好人”。

对此，王林慧表示“很意外、很惊喜”，她说自己感谢母亲一直以来的陪伴，也感谢社会各界的爱心人士对她们的关心、关爱。

如今，王林慧已经成为福建医科大学附属第一医院的一名实习护士。她说：“虽然自己身上的担子更重了，但我会把爱心传递下去，做好本职工作，为更多病人服务。”

在工作中，遇到有的患者家属情绪烦躁，王林慧会耐心安抚。她说，自己能对家属照顾病人时的心情感同身受。

虽然工作并不轻松，但王林慧仍然同之前一样，把妈妈的饮食起居照顾得妥妥帖帖。为了让妈妈吃的好一些，她会变着花样做一些方便的饭菜。比如在上班前一晚，先煮好一碗鱼做成鱼冻，再把电饭锅预约好，这样第二天妈妈便可以吃上可口的一餐。

春节前，护士长考虑到王林慧的情况，特地安排她在大年三十休息。但王林慧心里觉得过意不去，她说：“同事们仍奋战在一线，非常感谢大家的关心与照顾。”

新的一年，王林慧即将独立当班，她正紧跟医院护理部的培训方案，强化各项业务训练。

对于王林慧的故事，网友“人在旅途”留言评论：“这是个善良的好姑娘，为你点赞！”

网友“雪”说：“这种不对命运低头、不向困难妥协的精神真了不起，值得我们学习。相信日子会一天一天变好！”

网友“转角”说：“为这个坚强、孝顺的好孩子点赞！加油，你未来的生活一定会更美好！”

(责编：李依环、郝孟佳)

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