原标题：香港教育及职业博览开幕 提供最新教育与职业资讯

香港贸易发展局(贸发局)主办的“教育及职业博览2023”(博览)2日在香港会议展览中心举行开幕典礼。贸发局署理总裁张淑芬致辞时表示，教育及职业博览为不同机构和雇主提供最新的教育机会和职业选择，为学生和求职者提供一个独特的交流平台，期待来访者在博览中能找到新机遇。

香港惩教署设展位向市民介绍其工作。 陈永诺 摄

此次博览为期4天，以“多元出路成就可能”为主题，分为教育及职业两大专区，在现场设置摊位的700多间机构就升学、进修和就业等为参观者提供多元资讯。另外，关于粤港澳大湾区建设为香港青年在就学、实习、就业和创业等方面带来的机遇也会有举办相应的讲座进行推广宣传。

香港特区政府教育局在今年首次参与博览，并在现场设置摊位，还将举行以“发挥一专多能启发学生潜能”为主题的职业讲座。

教育局局长蔡若莲表示，教育及职业博览是教育机构及私人企业向公众发放最新进修和职业资讯的重要平台，与特区政府致力提供优质、灵活、多元和多阶进出升学途径的政策不谋而合。特区政府会加大力度以多管齐下方式推广职专教育，与传统学术教育双轨并行，鼓励产教融合、校企合作，提供多元化的学习和就业机会，培育更多掌握应用技能的高质量人才。

记者在现场看到，香港警队以及香港海关亦有设置摊位。警务处处长萧泽颐当日到摊位参观时与前来咨询的市民交谈，并鼓励他们积极投考警队。(记者 戴小橦)

(责编：郝孟佳、李依环)