夜幕降临时的大阪。

李昊燃（右一）与留学生同学在西班牙共庆新春佳节。

黄忻（左）与她的匈牙利朋友Dora一起过农历新年，Dora会说中文，对中国文化非常感兴趣。

又是一年春节，随着入境防疫政策调整、回国航班增加，一些海外学子选择回国过年，与此同时，大部分留学生由于课业安排等诸多原因，无法回国与家人在春节团聚。无论在哪里过年，海外学子都在努力寻年味，解乡愁。红红的灯笼暖着游子的心，对国泰民安的祝福、对阖家幸福的期盼、对美好生活的向往，是春节不曾改变的精神内核。

对于团圆的期盼就像一根绵长的红线，将心与心相牵，将家与国相连。

——编 者

下个春节，咱们家乡见

李润生

伴随着大阪久而未见的初雪，我的研究生阶段也逐渐步入了倒计时。来日本求学这几年，受新冠疫情影响，我已习惯在他乡过年，而现在，一切都在好转，这或许将是我在日本度过的最后一个春节吧。

寒冬已过，初春将至。随着国内和国际入境政策改变、航班增加，今年春节，我的许多同学选择在冬季假期回国与家人朋友团圆。如果是去年，想必我也会早早踏上回家的路，但由于距离毕业回国还有两三个月，我正忙着准备毕业论文和答辩，最终，还是选择了留在日本过年。

日本没有过农历春节的传统，所以大街小巷依旧如往日一样，感受不到年味。但作为在国外生活的中国人，在身边朋友同学的圈子里、社交软件里，我们依旧能感受到过年的热闹气氛。大家在朋友圈晒出家人团聚的照片，贴春联包饺子，浓浓的年味儿便来了。在日本的中国商家也很重视春节宣传，社交软件里喜气洋洋的大红色基调，也让我们这些海外游子觉得喜庆。身为一个中国人，不论身处何地，春节一定是最重要的节日。早在大年三十前几天，我便早早地收拾好了屋子，去附近的中国商店置办了年货，准备在除夕夜和家人们一样，吃上一顿丰盛的年夜饭。

不管离家多远，科技的发达让如今的我们能够通过视频和信息“云团圆”。除夕夜，家庭群里爸妈发给我他们吃年夜饭的视频，今年，爸爸不光给我介绍了家里年夜饭的每一道菜，还把手机架在一旁，录下了他们的祝福和团圆的热闹场景。我也在妈妈的指导下，包了一顿带有家里味道的饺子。吃着饺子，看着春晚，在倒计时钟声响起时为家人亲戚送上我的祝福，此刻，我们的心紧紧贴在一起。

零点钟声敲响时，我也像在国内时一样，手机响个不停，收到国内老朋友们各式各样的祝福。我与他们聊起这一年来的生活、学习和工作，也同他们约定回国后再聚在一起叙旧谈天。我们虽然身在不同国度，但共同庆祝中国年，大家一起举杯同饮，彼此祝福，迎接新一年的到来。大年初一，我与留在日本过年的朋友同学相聚在一起，大家见面的第一时间还是会非常默契地互道一声“过年好”。我们在日本的中华料理店里一起吃了顿熟悉的家乡味，大家聚在一起，也能消解一些“每逢佳节倍思亲”的乡愁。

与初来乍到时不同的是，此刻大家心里装满对未来的憧憬，因为明年我们就能回到祖国；能在下一个春节，早早踏上返乡归途，过年时与家人们团聚在一起，共同庆祝和迎接新年。而还未完成学业的朋友们，也能像今年一样，在春节来临之时方便、顺利地回到国内与家人们团聚，过一个团圆年。

求学在外的我们，似乎比在国内时更加重视传统节日，因为每一个节日都是我们感受家的温暖的好机会，而春节，更能让我们尽情抒发对许久未见的家人朋友的深切思念和祝福，他们的回应，也是这一年里，我们在外学习、工作时最好的支持和动力。

（作者系立命馆大学在读研究生）

于他乡“切磋”厨艺

李昊燃

癸卯兔年来临，比往年的春节好像要早些。

今年，西班牙插画家巴克尔（原名胡安·卡洛斯·帕兹·戈麦斯）照例为中国新年设计了海报，并经马德里市政府张贴在主街道及公交车站等公共场合，将城市景色与中国的生肖文化结合在一起。自2016年起，巴克尔就受马德里市政府邀请，为庆祝中国年作生肖特色“年画”。此外，本地华人区还举办了舞龙游行、烟花表演、春节庙会等系列活动，大大增添了“年味”与趣味。

转眼间，这已是我在西班牙度过的第二个新年，也是我的本命年。同许多留学生一样，我也早早地准备了节庆物品，并邀请三五好友来家里相聚，一起欢度春节。我们提前讨论，商定在大年三十这天各自做一个有家乡特色的拿手菜，还拟出了年夜饭菜单，包含川、苏、浙、鲁4个菜系，最后再一起包水饺。

朋友们进门以后，第一件事就是打开电视，播放春节联欢晚会，这算是一种共同的过年仪式感吧。电视播放着熟悉的《春节序曲》，我们在厨房忙活一通。准备食材的过程中，看着大家手忙脚乱的囧态，不禁莞尔，也体会到了热闹的滋味。自从来到西班牙，我们从不下厨房的小白，到现在能照着网上的视频教程烹饪出一桌好菜，大家都在摸索前进。

留学旅途中，朋友就是我在他乡的亲人，我们在失意的时候互诉苦水，在取得成绩的时候为彼此喝彩。我们来自祖国的大江南北，像是万千家庭的缩影，在大年三十的晚上将不同省份庆祝新年的饮食特色和风俗习惯带到同一个餐桌上。

准备年夜饭的过程中，最为显著的差异是“过年吃什么”和包饺子的样式。北方过年时吃饺子，取的是“更岁交子”之义，意指辞旧迎新，又因为饺子的形状颇似元宝，煮熟后一盆盆端上桌象征着“招财进宝”的好兆头；来自南方的朋友则表示，她们初一多数做汤圆，因为汤圆也叫“团子”“圆子”，意味团团圆圆、阖家幸福。

包饺子时，四川的朋友习惯包鱼纹饺子、江苏的朋友喜欢包“半月式”饺子、来自山东的我则更熟悉包“肚子”较大的元宝状饺子。这些地方差异让我们有了一种在异国他乡“切磋”中国厨艺的奇妙感受。

闲暇之余翻看朋友圈，各地的同学纷纷在展示自家丰盛的年夜饭，举杯共庆佳节，别提多热闹了。在此起彼伏的欢声笑语中，我原本因不能回家过年而黯淡的心情也逐渐明朗起来。除夕之夜我们相聚在一起，分别跟父母与亲戚视频拜年，送上祝福。屏幕里，大家面对父母的嘘寒问暖都是报喜不报忧。一个好友，不久前在家做饭被热油溅到，手上布满水泡却对父母只字未提，明明几天前她还在我们面前嚎啕大哭。此刻，我们早已习惯把自己脆弱的一面隐藏。

今年春晚，歌手黄绮珊和希林娜依·高倾情演唱的《是妈妈是女儿》让我们印象深刻。歌曲响起时我们正在吃饭，几句歌词入耳，一下子就让我们与这首歌产生了情感联结，恍惚间，有人已眼眶湿润，有人小声哽咽。在我们这些海外学子心中，一直有一个想家的角落，悄悄藏着，只会在深夜偷偷抹掉眼泪。一个个用勇敢对抗孤单的夜晚里，我们知道并坚信，终有一天，我们会带着父母的祝福学成归来，我们将带着家人的期许，与他们团聚。

（作者系马德里卡洛斯三世大学研究生）

海外春节，年味不减

黄 忻

每当冬日到来，时节更替，中国年味便浓浓地飘播出来。祝福穿越山海，温暖了每一个人的心。今年春节我在海外度过，虽然思乡之情不减，但我却意外过了个特别的春节，热闹的氛围冲淡了乡愁。

过年的文化与习俗是岁月积淀的产物，“过了腊八就是年”，扫尘迎新，洗个年澡，祈求新的一年顺顺利利；除夕守岁熬一宿，大年初一扭一扭，再把福气带回家……浓浓的中国年味，给我们留下了许多美好回忆，心底也暖暖的。

传统有传统的形式，在海外却是另一番热闹景象。今年，除了贴春联、看春晚、包饺子，和家人视频聊天，我还参加了在布达佩斯奥丽购物中心举办的“欢乐春节”民俗体验日。现场的精彩演出吸引了众多顾客，一对憨态可掬的醒狮在鼓乐声中欢乐起舞，像是一道鲜艳的彩虹。当人们随着金狮缓步进入商场中庭，耳畔响起古筝、琵琶二重奏的优美旋律，余音绕梁，令人心醉。中国风舞蹈《琵琶语》，更是赢得了满场掌声和赞叹。且看那身穿汉服的青年，手持驱邪纳吉的“红包”，教匈牙利民众如何施拜年礼。多彩而有趣的春节民俗，拨动着每一位来宾的心弦，大家共同迎接新春又一年。

鸟啼花开，万物可期，绵延千年的年文化是时光的宝藏。现代生活方式的改变，也带来了新的过年文化，但旧的习俗仍会历久弥新。新旧融合，把热情传递，将幸福扎根心底。一月中旬开始，布达佩斯的街道上，已是满满的春节氛围，兔年吉祥图案喷绘在电车车身上，为布达佩斯营造出一道亮丽的流动“欢乐春节”风景线，祝福与喜气洋溢在街头巷尾。

穿梭于布达佩斯市中心，沿着玛格丽特桥、圣伊斯特万大道、布拉哈广场、裴多菲桥等著名景点一路行走，那热闹与喧嚣总让人心情欢畅。每一个走过的地方，都有不少路人在拍照，打卡留下属于他们的独家记忆。电车上的春节图案，让吉祥兔形象“飞入”当地寻常百姓家，点缀出丰富多彩的春色，也把欢乐气氛撒满了整个布达佩斯。

春节到来，带来了满满的欢乐。“欢乐春节”唐人街新春庙会也隆重开场，活动项目丰富多样。鼓乐与鞭炮声此起彼伏、舞龙舞狮的精彩演出让人难忘，更不用说中国美食、茶艺与品茶、书法、国画鉴赏等各种活动。步行在唐人街上，不仅能体验传统文化，更能感受到中国特有的浓浓年味。人们兴高采烈，唱歌跳舞，投壶，踢毽子……热烈而欢乐，让人兴奋，让人难忘。

在这辞旧迎新的时刻，感受着中国传统文化的美妙韵律，欣赏着中华民族独特的美丽舞蹈，感受着温暖和祝福。让我们为农历新春共同添上一抹中国红，期盼在新的一年，能将更多美好的事情带到生活中去。

走过冬天，我们将迎来温暖春日，祝福大家新春快乐！

（作者系布达佩斯考文纽斯大学在读博士）

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