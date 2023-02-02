张 盼

2023年台湾“学测”考试刚刚结束。根据大陆今年的高校招生新政，台湾学生可凭此成绩报名就读大陆高校，招录流程更便利、选择也更多。长期以来，大陆积极为台湾学生在大陆成长成才、实现人生理想保驾护航，台生因而乐于“登陆”求学。反观岛内，“台独”浊浪弥漫校园，令大陆学生望而却步，随着今年最后一批陆生本科毕业，陆生在台恐无新人接续。

大陆高校教育资源丰富，国际排名也不断攀升，本就是莘莘学子心仪的目标。再加上大陆持续支持台生赴大陆求学，不断优化相关招录程序，大陆高校对台湾学生的吸引力自然越来越大。2022年，大陆首次试点启用以“学测”成绩招录台生的统一平台，北大和清华等207所大学首批参加试点，实现录取人数较2021年增长22%。台湾学生也首次可凭“统测”成绩报考大陆13所本科高校和6所高职院校，来大陆就读有了新渠道，台生“登陆”学习深造的舞台更大了。

秉持“两岸一家亲”的理念，大陆对包括台生在内的台湾同胞一视同仁，始终心系台胞福祉。早在2013年，大陆便将台生纳入医保，为其免去后顾之忧。在求学、生活、后续发展等各方面，大陆也为台生积极创造便利条件。据统计，每年有数千名台湾学子来大陆高校就读，有近3000名高校台生获得奖学金。在大陆高校就读的台湾学生目前约有1.2万人，并于近年总体保持稳定。大陆天地宽阔机会多多，不少台生在学成之后，还会选择留下来发展。

相形之下，在台陆生人数近年却急剧减少。陆生入台2011年才实现，当年928名大陆青年注册入读台湾高校。作为两岸关系和平发展的产物，入台陆生人数在2016学年达到高峰。随着民进党上台，陆生人数不断下滑，如今即将本科毕业的陆生仅有约800人。

陆生入台，不但能缓解岛内因少子化带来的高校招生难题，更能激发台湾学生好学精神、促进良性竞争，提升整体教育质量，对于台湾社会有利无害，岛内有识之士乐见其成。“逢中必反”的民进党却处处为难陆生。民进党上台前，推动岛内通过针对陆生的歧视性政策“三限六不”，限制陆生赴台总量、不提供奖助学金、不允许校外打工、不开放报考证照、毕业后不可留台就业等，严重损害陆生正当权益，严重挫伤陆生赴台热情。民进党上台后，更是变本加厉地破坏两岸教育交流。

疫情发生后，民进党当局挑唆岛内民众仇视大陆，以至有台湾教师公然在课堂上霸凌陆生。陆生除面临精神压力，更因长期被排除在台湾健保体系外，无法获得疫苗、口罩、快筛剂等医疗物资，生命健康欠缺保障。

2020年，民进党当局以疫情为借口禁止陆生返台，令陆生蒙受学业和经济上的多重损失。对于陆生赴台求学，自始至终，民进党当局都未给予其公平待遇和权益保障，反倒百般设限刁难。大陆为保证陆生正当权益不再继续受损，不得不宣布暂停新生赴台求学。随着今年最后一批陆生本科毕业，恐将无新生入岛接续。这一切的责任，都在民进党当局。

令人无语的是，台湾陆委会却再次倒打一耙，指责大陆“片面宣布暂停”“剥夺陆生来台学习机会与权益”，而民进党当局“欢迎陆生来台学习与交流的立场与政策始终如一”。民众的眼睛是雪亮的，民进党当局休想颠倒黑白瞒天过海。哪里的气氛友好、适合发展，两岸青年心里有数，自会用脚投票做出选择。台生“登陆”源源不断，岛内陆生急剧流失，就是最好的证明。

(责编：郝孟佳、孙竞)