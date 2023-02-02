新华社电 （记者徐 壮）“我从新建的益阳南站出来后不认识路，差点以为出错了站。”

“小时哪想得到会到国外留学咯，去趟长沙都不易。”

“这次我坐高铁从长沙回益阳，就36分钟，和在北京上班坐个地铁差不多。”

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大年初四，正午时分，记者和一群从全球三大洲回乡的老同学相聚在湘北小城益阳的一家麻辣烫店里，聊得热火朝天。返乡的见闻、现调的擂茶让暌违已久的大家瞬间拉近距离，迅速热络起来。

“我回来办了一个线上韩语学习班，学生蛮多，收入可以。”时隔6年再见，在韩国留学的刘丽成发现了家乡的创业良机，“你们也帮我转发推荐一下。”

“蛮好蛮好！”在加拿大工作的林智邦接过话头，“我妈说，国内现在高铁高速普及，非常方便，说得我和老婆都动了回国的心思。”

“读完博士我肯定是要回来的。我留心看了，我这种海归医生，只要有真本事，在湖南收入好得很，舞台还大得很。”在德国学医的杨易说。

大家边聊边吃。凤爪鲜香入味、米粉顺滑软弹……熟悉的味道抚慰游子们的乡愁，让他们感慨连连。

他们中有人两天内辗转飞机、火车、汽车，只为赶上住在乡下的爷爷家那顿年夜饭；有人航班取消3次，为了这次团聚，家人们改了3次聚餐的时间……

“走得越远，越是想念祖国和家乡啊。”

“不说别的，这锅麻辣烫，做梦都想啊！”

“这些年，回国约着到我这里吃麻辣烫的人好多哦。”店主大姐听我们聊得起劲，也加入进来说，“我对我崽说，你想出国读书妈妈爸爸再辛苦也会支持，但是你一定要做个爱国爱家的人！”

游子恋家，山海难隔。记者告诉老同学们，2012年以来，我国各类出国留学人员中超过八成完成学业后选择回国发展。在湖南，“芙蓉人才行动计划”“湖南省留学人员创业启动支持计划”等一系列举措，正在吸引越来越多的人回到家乡、建设家乡。

“吃完麻辣烫咱们去市民文化中心耍啵？去年刚建好的，那个图书馆看照片好高级哦。”小小的麻辣烫店里，热气欢腾，乡音无改。

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