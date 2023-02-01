原标题：来华留学生“兔年说心愿”：成为说汉语的老挝铁路人

“成为说汉语的老挝铁路人”是兰州交通大学老挝籍留学生宋莲的兔年心愿。 李亚龙 摄

今年是21岁的兰州交通大学老挝籍留学生PICKDA SOUKHASEUM(中文名：宋莲)在中国度过的第四个春节。谈及兔年心愿，就读于该校物流管理专业的她近日接受中新社、中新网记者专访说：“希望能够将所学专业知识运用于实践，毕业后能够在老中铁路物流公司就业，成为说汉语的老挝铁路人。”

2022年12月，中老铁路通车运营一周年。一年来，累计发送旅客850万人次，累计运输货物超千万吨，跨境货物超190万吨，国际货运总值突破百亿元人民币。

兰州交通大学是中国西北地区唯一的铁路高校，地处丝绸之路甘肃黄金段，立足区域培养大交通建设急需的国际化人才。该校也持续为中老铁路提供人才和技术支撑，许多该校培养的老挝籍留学生正在为中老铁路贡献力量。

宋莲2019年“慕名而来”甘肃省会兰州。“中国的高铁建设、交通发展很快速，来中国前就听说要建设中老铁路，这样会给我们带来很多的工作机会。”她说，现在的留学生来中国，不仅要学习汉语，更要学习技术。

截至目前，兰州交通大学已累计培养来自67个国家1738名国际人才。图为留学生正在写春联、福字。 李亚龙 摄

在学校今年组织的春节联欢会上，宋莲用流利的汉语和老师交谈，还会熟练用毛笔书写春联、福字。

“我对中文很感兴趣，课后多和中国学生聊天，汉语也就慢慢好起来了。”她说，中国的发展速度越来越快，城市交通建设、电子商务等有很多变化，希望能将在中国所学的知识带回国，促进多领域交流合作。

截至目前，兰州交通大学已累计培养来自67个国家1738名国际人才，其中“一带一路”沿线国家学历生1200余人。留学生校友分布在五大洲60余个国家，从事中文教育、中外贸易等工作，还有的在政府机关工作任职。

“轨道交通、交通运输、土木工程等专业，受到来华留学生欢迎。”兰州交通大学国际教育学院副院长李欣介绍说，该校老挝籍校友达70余人，在中老铁路线上工作的校友有30余人，他们深入铁路一线建设、从事车站运营与管理，还有为中老铁路输送人才的铁路园丁，他们为中老铁路建设和服务倾情奉献，成为彼此交流合作的桥梁。(记者 丁思)

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