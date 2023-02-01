人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京多措助力务工人员返京就业

2023年02月01日09:09 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：北京多措助力务工人员返京就业

为做好来京务工人员节后返岗服务工作，保障供需双向信息畅通、高效对接，北京市区两级人社部门依托“春风行动”“春暖农民工”等专项活动，周密安排调度，积极快速响应，突出劳务协作，采取有力措施，确保务工人员有序返京、及时上岗。

今天，记者从北京市人力资源和社会保障局了解到，北京市首趟“点对点”返京复工专车已于1月30日抵京，80名来自甘肃省礼县的家政服务人员“礼贤妹”在东城区人社局组织下，来到位于顺义区的北京壹号营地，他们将接受家政服务相关培训，并在考察合格后上岗。后续，100余名来自山西的“吕梁山护工”也将搭乘专车来京返岗复工，满足北京市家政护理行业用工需求。

北京市人力资源和社会保障局相关负责人介绍，春节前后，北京市和甘肃省两地人社部门携手，提前行动，摸排家政等行业用工需求和保姆等家政技能人员就业意愿情况，及时对接家政行业企业，积极搭建用工供需平台，明确“供”在何处、“需”在何方，精准高效匹配，提高用工就业帮扶针对性。同时，北京市人社局还积极对接甘肃礼县、山西吕梁等地人社部门，调配安排运转车辆，根据返岗需求安排“返京专车”，确保“点对点”输送有序进行。

负责人表示，为确保节后务工人员顺利返岗，北京市区两级人社部门多措并举，强化重点企业用工保障，实施就业公共服务托底帮扶，拓展帮扶渠道。接下来两周，全市将举办10余场跨省劳务协作、综合类、残疾人就业创业等不同主题的现场招聘活动。东城区开展互联网+精细化服务，利用“东城人社”微信公众号、就业超市等网络平台，开展各类专场招聘活动。房山区及时摸排重点行业领域、重点项目用工缺口情况，积极协同指导企业做好返岗复工计划和安排，并与山西省吕梁市联动举办家政服务员线下招聘会。顺义区以“快修保食洁”企业为重点，开展入企走访和电话对接企业，通过“顺e就业”微信公众号发布企业招聘信息，保证岗位信息通畅。(记者 杜燕)

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部