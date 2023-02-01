原标题：北京多措助力务工人员返京就业

为做好来京务工人员节后返岗服务工作，保障供需双向信息畅通、高效对接，北京市区两级人社部门依托“春风行动”“春暖农民工”等专项活动，周密安排调度，积极快速响应，突出劳务协作，采取有力措施，确保务工人员有序返京、及时上岗。

今天，记者从北京市人力资源和社会保障局了解到，北京市首趟“点对点”返京复工专车已于1月30日抵京，80名来自甘肃省礼县的家政服务人员“礼贤妹”在东城区人社局组织下，来到位于顺义区的北京壹号营地，他们将接受家政服务相关培训，并在考察合格后上岗。后续，100余名来自山西的“吕梁山护工”也将搭乘专车来京返岗复工，满足北京市家政护理行业用工需求。

北京市人力资源和社会保障局相关负责人介绍，春节前后，北京市和甘肃省两地人社部门携手，提前行动，摸排家政等行业用工需求和保姆等家政技能人员就业意愿情况，及时对接家政行业企业，积极搭建用工供需平台，明确“供”在何处、“需”在何方，精准高效匹配，提高用工就业帮扶针对性。同时，北京市人社局还积极对接甘肃礼县、山西吕梁等地人社部门，调配安排运转车辆，根据返岗需求安排“返京专车”，确保“点对点”输送有序进行。

负责人表示，为确保节后务工人员顺利返岗，北京市区两级人社部门多措并举，强化重点企业用工保障，实施就业公共服务托底帮扶，拓展帮扶渠道。接下来两周，全市将举办10余场跨省劳务协作、综合类、残疾人就业创业等不同主题的现场招聘活动。东城区开展互联网+精细化服务，利用“东城人社”微信公众号、就业超市等网络平台，开展各类专场招聘活动。房山区及时摸排重点行业领域、重点项目用工缺口情况，积极协同指导企业做好返岗复工计划和安排，并与山西省吕梁市联动举办家政服务员线下招聘会。顺义区以“快修保食洁”企业为重点，开展入企走访和电话对接企业，通过“顺e就业”微信公众号发布企业招聘信息，保证岗位信息通畅。(记者 杜燕)

(责编：郝孟佳、李依环)