原标题：首届学青会将在广西举办

中华人民共和国第一届学生（青年）运动会（以下简称“学青会”）将于11月在广西壮族自治区举办。首届学青会由教育部、体育总局、共青团中央共同主办，广西壮族自治区人民政府承办。

日前，教育部、体育总局、共青团中央共联合公布了《中华人民共和国第一届学生（青年）运动会的通知》（以下简称《通知》），《通知》指出，本届学青会由原全国学生运动会和全国青年运动会合并而成，是深入贯彻落实党的二十大精神和《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》精神的具体举措，是推动新时代青少年和学校体育改革发展，增强青少年和学生体质，促进竞技体育后备人才培养的重要措施。

首届学青会比赛分为校园组和公开组，其中校园组又分为大学组和中学组，竞赛项目为田径、游泳、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、健美操（啦啦操）、武术、毽球等在我国大中小学校园内广泛开展的运动项目；另外，大学校园组田径、游泳项目分设甲组、乙组。

公开组的项目设立参照2024年巴黎奥运会、2028年洛杉矶奥运会比赛项目，分别是：射击、射箭、自行车、击剑、现代五项、铁人三项、马术、帆船、赛艇、皮划艇（静水、激流回旋）、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、田径、游泳（游泳、跳水、花样游泳、水球）、体操（体操、蹦床、艺术体操）、手球、曲棍球、高尔夫球、橄榄球、足球、篮球（篮球、三人篮球）、排球（排球、沙滩排球）、乒乓球、羽毛球、网球、冲浪、滑板、攀岩、霹雳舞、棒垒球（棒球、垒球）、武术（武术套路、武术散打）、蹼泳、技巧、轮滑项目。

校园组的参赛资格要求，中学组的运动员年龄为2004年9月1日（含）以后出生者，大学甲、乙组的运动员年龄为1994年9月1日（含）以后出生者，并具有中华人民共和国国籍。参赛者需为具有所代表省份的学校学籍的在校、在读或普通高等学校学生。《通知》明确，凡曾代表各省份、职业俱乐部、行业体协（不含学生体协）、企业参加过特定体育比赛的运动员，可报名参加大学乙组或公开组的比赛，不得报名参加中学组及大学甲组比赛。香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省可以选派代表团参加校园组、公开组比赛。

记者同时还了解到，首届学青会承办方广西壮族自治区，正在全力推进运动会的各项筹办工作，确保赛会圆满举行。据介绍，广西正加快推进学青会场馆建设，目前15个新建场馆全部开工，其中3个场馆已竣工交付；选派专家到30个维修改造场馆开展技术指导，30个市县改造场馆均形成方案，其中已有3个动工建设。按照竞赛要求，2023年6月底前所有比赛场馆将交付使用。针对43个比赛项目，广西组织成立单项竞委会筹备专班，形成“一项目一专班”格局，组织参与办赛的14个设区市、8个县、12所高校签署办赛目标责任书，压紧压实办赛责任。

广西体育局负责人表示，广西将加强学青会服务保障，尽早发布会徽、会歌、吉祥物、主题口号，举办迎学青会系列赛事活动，推动筹办学青会开闭幕式、火炬传递等大型活动，统筹推进接待、交通、安保、食品药品安全、医疗卫生、气象、电力、通信、资源开发等各项保障工作。（记者王东）

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