人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

推动新时代青少年和学校体育改革发展 首届学青会将在广西举办

2023年02月01日08:38 | 来源：光明日报
小字号

原标题：首届学青会将在广西举办

中华人民共和国第一届学生（青年）运动会（以下简称“学青会”）将于11月在广西壮族自治区举办。首届学青会由教育部、体育总局、共青团中央共同主办，广西壮族自治区人民政府承办。

日前，教育部、体育总局、共青团中央共联合公布了《中华人民共和国第一届学生（青年）运动会的通知》（以下简称《通知》），《通知》指出，本届学青会由原全国学生运动会和全国青年运动会合并而成，是深入贯彻落实党的二十大精神和《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》精神的具体举措，是推动新时代青少年和学校体育改革发展，增强青少年和学生体质，促进竞技体育后备人才培养的重要措施。

首届学青会比赛分为校园组和公开组，其中校园组又分为大学组和中学组，竞赛项目为田径、游泳、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、健美操（啦啦操）、武术、毽球等在我国大中小学校园内广泛开展的运动项目；另外，大学校园组田径、游泳项目分设甲组、乙组。

公开组的项目设立参照2024年巴黎奥运会、2028年洛杉矶奥运会比赛项目，分别是：射击、射箭、自行车、击剑、现代五项、铁人三项、马术、帆船、赛艇、皮划艇（静水、激流回旋）、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、田径、游泳（游泳、跳水、花样游泳、水球）、体操（体操、蹦床、艺术体操）、手球、曲棍球、高尔夫球、橄榄球、足球、篮球（篮球、三人篮球）、排球（排球、沙滩排球）、乒乓球、羽毛球、网球、冲浪、滑板、攀岩、霹雳舞、棒垒球（棒球、垒球）、武术（武术套路、武术散打）、蹼泳、技巧、轮滑项目。

校园组的参赛资格要求，中学组的运动员年龄为2004年9月1日（含）以后出生者，大学甲、乙组的运动员年龄为1994年9月1日（含）以后出生者，并具有中华人民共和国国籍。参赛者需为具有所代表省份的学校学籍的在校、在读或普通高等学校学生。《通知》明确，凡曾代表各省份、职业俱乐部、行业体协（不含学生体协）、企业参加过特定体育比赛的运动员，可报名参加大学乙组或公开组的比赛，不得报名参加中学组及大学甲组比赛。香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省可以选派代表团参加校园组、公开组比赛。

记者同时还了解到，首届学青会承办方广西壮族自治区，正在全力推进运动会的各项筹办工作，确保赛会圆满举行。据介绍，广西正加快推进学青会场馆建设，目前15个新建场馆全部开工，其中3个场馆已竣工交付；选派专家到30个维修改造场馆开展技术指导，30个市县改造场馆均形成方案，其中已有3个动工建设。按照竞赛要求，2023年6月底前所有比赛场馆将交付使用。针对43个比赛项目，广西组织成立单项竞委会筹备专班，形成“一项目一专班”格局，组织参与办赛的14个设区市、8个县、12所高校签署办赛目标责任书，压紧压实办赛责任。

广西体育局负责人表示，广西将加强学青会服务保障，尽早发布会徽、会歌、吉祥物、主题口号，举办迎学青会系列赛事活动，推动筹办学青会开闭幕式、火炬传递等大型活动，统筹推进接待、交通、安保、食品药品安全、医疗卫生、气象、电力、通信、资源开发等各项保障工作。（记者王东）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部