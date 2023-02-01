原标题：9所高校共同成立 卓越大学智库联盟

近日，卓越大学智库联盟（以下简称智库联盟）成立大会在南京举行。该联盟由东南大学提出倡议，北京理工大学、重庆大学、大连理工大学等大学共同发起。中国科学院院士、东南大学校长黄如和各高校相关负责人线上签约，共同签署卓越大学智库联盟框架协议。

江苏省人大常委会副主任、省社科联主席曲福田在致辞中表示，江苏省社科联将大力支持智库联盟建设，一要加强咨政服务平台建设，构建校地联动机制；二要畅通“产学研”融合发展渠道，鼓励高端人才深度参与江苏经济社会发展；三要聚焦科技创新重大项目，深入实施社科强省战略，把智库联盟打造成江苏智库对外交流合作的重要窗口。

黄如在致辞中表示，智库联盟将着力做好以下3方面工作，以“卓越服务”赋能科技强国建设；以“卓越平台”推动各成员高校深化战略协同；以“卓越合作”推动互信互动，开拓国际科技合作的新局面。智库联盟将紧密围绕服务国家战略，充分发挥理工科特色高校“重交叉、强创新、高产出、多转化”的特色优势，更有力地为国家咨政服务，产出更多有格局、有组织、有政策引领力的智库成果。

教育部社会科学司副司长谭方正对智库联盟的发展提出了三点希望，一是强化科技战略咨询，在提升国家创新体系效能上建言献策；二是积极拓展合作渠道，在推动国际科技互动交流上搭建平台；三是创新智库体制机制，在深化教育评价改革实践上示范引领。

当日，智库联盟高校还共同发布了《卓越大学智库联盟成立宣言》（以下简称《宣言》）。《宣言》称，将汇聚创新动能、优化创新环境、形成创新合力，在强化科技战略咨询、深化科技体制改革、扩大国际科技交流等方面共同谱写高校智库服务国家高水平科技自立自强的崭新篇章。（记者金凤 通讯员唐瑭）

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