原标题：以评促建，助力高校走向卓越

新一轮本科教育教学审核评估从“教学评估”拓展为“教育教学评估”，重在破解目前高校普遍存在的教育与教学“两张皮”、评估与教改“两张皮”的困境。

近日，四川省政府教育督导委员会办公室印发《四川省普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2022—2025年）》（以下简称《实施方案》），对“十四五”期间四川省普通高等学校本科教育教学审核评估工作作出整体部署。此前，国务院教育督导委员会办公室印发了《关于做好“十四五”期间普通高等学校本科教育教学审核评估工作的通知》，开启了部省协同全面推进新一轮审核评估的进程。

本科教育教学审核评估工作在全国各省市开展情况如何？开展本科教育教学审核评估工作将如何促进高校特色发展？

两级联动落实评估举措

近年来，新一轮本科教育教学审核评估工作坚持问题导向、目标导向和效果导向，从立德树人、分类办学、教育改革、质量保障4方面入手，破立并举，以评定向，以评促强，助推高校办学定位、育人方式、管理机制改革，促进高等教育高质量发展。

新一轮本科教育教学审核评估对象为经国家正式批准独立设置的普通本科高校，其中新建普通本科高校应先参加普通高等学校本科教学工作合格评估，获得“通过”结论5年后方可参加。本轮审核评估分为两大类，第一类评估适用于具有世界一流办学目标、一流师资队伍和育人平台，培养一流拔尖创新人才，服务国家重大战略需求的高校，重点考察建设世界一流大学所必备的质量保障能力及本科教育教学综合改革举措与成效。第二类评估分为三种，分别适用于以学术型人才培养为主的高校、以应用型人才培养为主的高校、首次参加审核评估的高校，重点考察高校本科人才培养目标定位、学生发展、教学成效等。

“目前全国共有834所高校参加了新一轮本科教育教学审核评估工作，覆盖了31个省（区、市）。”教育部相关负责人介绍，地方各省市教育厅均高度重视本科教育教学审核评估工作，基本形成了教育厅总体负责、高教处或教育督导室统筹协调、本省市教育评估院等第三方评估机构具体实施、各高校共同参与的组织协调工作机制，责任明确，保障本科教育教学审核评估工作有序开展。

各省市也组织了多种形式的宣传动员工作，为后续开展本科教育教学审核评估工作打牢基础。此外，各省市还推荐了本地优秀评估专家进入全国共建共享的本科教育教学评估专家库。截至目前，专家库共收录全国各地各校推荐的评估专家、项目管理员及秘书4万余名。其中，各省市教育厅（委、局）推荐专家3万余人，占总推荐人数的四分之三，其余专家由中央部属高校推荐，覆盖理、工、法等12个学科门类。

因地制宜生成创新做法

“我们调研发现，有近三分之一的省份都在本科教育教学审核评估指标上作了适当调整。”教育部相关负责人介绍，在国家统一评估政策和体系框架下，部分省份结合本地实际，形成了特色化的实施方案。

其中，江苏方案在指标体系中增加了4个国际视野的可选指标，引导地方高校提升中外合作办学、国际交流水平。浙江方案在指标体系中增加调整了7个指标内容，完善了3项审核要点，增加了教师教学能力和国际合作办学的要求。四川则增设“自选办学特色”一级指标及5个审核重点，新增毕业论文（设计）抽检、任选课比例、小班授课比例等指标项。

同时，新一轮本科教育教学审核评估还构建了“国培+省培”的两级培训体系，鼓励各省（区、市）在国家统一培训基础上，探索谋划满足地方评估需求的省级培训体系，帮助本地区高校准确把握本省份本科教育教学审核评估实施方案的政策内涵与审核要点，并培育一支既熟悉国家方案又了解地方情况的评估专家队伍。

“部分省市也注重评价的多元视角，新增案头材料，为专家提供更丰富的视角。”江苏省相关负责人表示，江苏省提供了《专业评估与专业认证情况报告》《本科毕业论文抽检结果与优秀认定情况报告》等材料，既能引导专家立足地方发展需要，精准发现问题、提出改进建议，也便于江苏省教育行政部门统筹各类评价结果。

此外，新一轮本科教育教学审核评估也更重视评估程序的闭环。在评估过程的衔接方面，江苏省要求本轮评估在上一轮评估结果和整改成效的基础上实施；上一轮较早参加评估的院校，本轮将优先进行评估，避免评估周期过长，影响评建效果。在评估流程方面，陕西省强化评估整改检查，增加中期检查和一年回访环节；上海市则细化了时间节点、具体程序的任务分工和流程，设置自评指导环节，夯实高校评建全过程。

构建高质量人才培养“共同体”

“十四五”期间，全国有近900所高校参加新一轮本科教育教学审核评估，覆盖面广、类型复杂多样，但其中也出现了一些待解决的问题。

新一轮本科教育教学审核评估从“教学评估”拓展为“教育教学评估”，重在破解目前高校普遍存在的教育与教学“两张皮”、评估与教改“两张皮”的困境。“相关参评高校要摆正评估心态，克服‘应试’迎评心态，把评建改工作全过程当作是一个与专家组形成‘质量共同体’，围绕本科教育教学质量建设进行对话交流、研究反思的过程。”教育部相关负责人认为，参评高校应以新一轮审核评估为契机，把国家要求转化为学校促进教育与教学高质量发展、将评估与教改融为一体的思路举措，坚持“一纵两横”做好评建改工作顶层设计。

“新一轮本科教育教学审核评估助推我校不断更新育人观念，确立了‘分类培养、因材施教、强化实践、注重创新、全面发展’的改革思路。”四川农业大学教务处副处长康波表示，四川农业大学以评促改，全面修订本科人才培养方案，强化学习过程管理、健全质量监督体系，创新提出“川农大精神”育人体系。

此外，新一轮本科教育教学审核评估还将促进学校培养能力进一步提升。“新一轮本科教育教学审核评估强调高校质量保障主体责任，对参加第一类、第二类评估高校根据其目标使命、发展阶段提出相应质量保障评估要点，以此促进高校全面提升人才自主培养质量和能力。”教育部相关负责人说，参评高校也应变外部压力驱动为内生动力导向，变“要我评”为“我质保”，推动构建学校与政府内外联动的共治格局。

芶文涵 陈 科

(责编：郝孟佳、李依环)