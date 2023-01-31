原标题：首个婴幼儿视功能损伤手机智能筛查系统面世

近日，由中山大学中山眼科中心林浩添教授团队牵头研发的全球首个婴幼儿视功能损伤手机智能筛查系统在国际学术期刊《自然·医学》（Nature Medicine）上发布了研究成果，该系统以智能手机为应用终端，为破解婴幼儿视功能损伤及相关眼病早期筛诊难题提供了有效技术手段。

据国家疾控中心数据显示，全国5000万名0至4岁婴幼儿中，眼病发病率高达9.11%，早筛早治是提高婴幼儿视功能预后的关键。然而此年龄段婴幼儿尚无法配合现有视功能检查，据估计全国有数十万婴幼儿因错过最佳诊断干预时机而造成终生低视力。研发婴幼儿视功能筛诊技术，以对视功能损伤及相关眼病进行早筛早治，已成为亟待解决的公共卫生问题。

为开发便捷、有效的视功能损伤普筛技术，林浩添团队联合全球多家医疗、研发机构进行了医工交叉协同攻关。研发团队通过长期临床实践，发现了一批与婴幼儿视功能损伤高度相关的异常注视行为模式，并耗时8年联合移动医疗及人工智能技术，完成了首个婴幼儿视功能损伤手机智能普筛系统“理论突破—技术研发—落地转化—临床验证”的研发全生命周期。

基于视频大数据，深度挖掘不同眼病引起的婴幼儿视功能损伤的异常注视行为模态，并依托深度学习人工智能技术，该系统突破性地实现了对先天性白内障、先天性上睑下垂、先天性青光眼、斜视、视网膜母细胞瘤等超16种婴幼儿常见致盲眼病引起视功能损伤的早期检测，筛查平均准确率超85%。这一成果将助力多种婴幼儿视功能损伤相关眼病的早期筛诊，有望降低儿保、社区、居家筛查等多场景中婴幼儿眼病筛诊的难度。（记者吴春燕、唐一歌）

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