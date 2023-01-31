原标题：在培养涉外法治人才道路上砥砺前行

讲述人：中国政法大学教授、国际法学院院长 孔庆江

党的二十大报告提出，“全面推进国家各方面工作法治化”，“统筹推进国内法治和涉外法治”，这离不开一支精通国内法和国际法的高水平涉外法治人才队伍。在深入学习和领悟党的二十大精神的同时，作为一名国际法专业教师，我不禁想起自己的国际法研究和教学历程，深深地感受到个人发展与大时代下中国的国际法研究和实践紧紧联系在一起。

1987年，我怀揣着从事外交工作的梦想开始攻读国际法专业研究生。1995年我脱产攻读国际法专业博士学位，在获得博士学位后，走上了国际法教学和研究之路。1999年6月，我来到德国海德堡马普比较公法和国际法研究所这个国际法研究重镇访学。这时，正值中国就加入世贸组织与美方进行双边谈判之际，谈判引起了极大的关注。我也被这一重大事件所吸引，在马普所的3个月内全身心投入对中国入世相关问题的研究。2000年1月，我得到了新加坡国立大学东亚研究所的入职邀请。东亚研究所以研究中国问题为主。现在想来，应该是中国入世大背景下我的相关国际法律问题研究计划，使他们决定给予我正式研究职位。

2011年年底，我开始执教于中国政法大学。作为中国最大的国际法学教学研究机构，我们坚持全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才。在多年来从事涉外法治人才培养过程中，我深感培养涉外法治人才是一个长期的过程。一直以来，我们从入学的法学专业学生中挑选优秀苗子加以悉心培养。在强化法学知识、思维培养的同时，我们将思想政治教育融入日常教学之中，强调未来涉外法治工作者的家国情怀。

涉外法治人才需要拥有跨文化交流经验以及较强的外语能力。近年来，我们大胆尝试涉外法治人才培养模式改革。2020年，我们开设了中美合作法大—圣路易华盛顿大学的“1+1+1”双硕士学位项目，旨在加强跨文化交流、扩大学生的国际视野。我们还在以北京外国语大学为主的全国外语院校的优秀英语专业本科毕业生中，通过研究生推免方式选拔人才进入我校攻读国际法专业。此外，我们与北京外国语大学联合招收英语加法学本科生，集合两校的最优资源以求培养“外语法学双精通”的高端涉外法治人才。这也是我校探索出来的一条新路。

我从事国际法教育和研究工作已经20多年了。虽然没有如当初梦想的那样，做一名应用国际法践行国际法治的外交官，但是能够在自己的工作岗位上培养更多的涉外法治人才，我倍感荣幸与自豪。我将全面学习领悟党的二十大精神内涵，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈、久久为功，在培养涉外法治人才道路上砥砺前行，为国际法研究和国家的国际法实践作出更多贡献！

（记者姚晓丹采访整理）

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