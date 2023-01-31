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服务乡村、主动学习、提升技能，各地大学生抓住新机遇——

用闪亮青春  创精彩事业（说说新年新期盼②）

本报记者  张云河  姚雪青  邵玉姿
2023年01月31日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　扎根乡村踏实工作服务乡亲、利用实习前的空当预习业务、初入职场后调整心态积极学习……各地大学生目标明确，精神饱满，在新一年继续激扬青春，为热爱的事业努力奋斗。

　　

　　“乡村选调生”方治弘——

　　“把敖塘村的明天建设得更美好”

　　春节假期一过，广西来宾市兴宾区高安乡敖塘村的甘蔗地里，人头攒动。跟乡亲们一块种甘蔗的，有个26岁的小伙，到村任职的选调生方治弘。“初五后，小方不时来帮工。干活不惜力，像个庄稼人！”43岁的蔗农叶献光竖起大拇哥。

　　前一阵天旱，甘蔗长势比往年差。“其实村里有个4公里长的水渠，年久失修。”方治弘说。最近，村委会让方治弘起草报告给水利部门，申请整修水渠。“要是通过，对那万亩甘蔗可是好事。”

　　对方治弘来说，敖塘村让他成长。去年，从同济大学土木工程学院硕士毕业后，他成为广西选调生，被分配到来宾市三江口新区管理委员会。求职季，录用通知书他拿到手软，设计院、施工单位、工程咨询公司……但他最终选择回广西，并被派驻到敖塘村驻村。“到基层和人民中去建功立业，让青春之花绽放在祖国最需要的地方，我觉得更有意义。”方治弘憨厚地说。

　　去年8月25日，怀着激动的心情，方治弘头回来村里认门。“能否快速适应新环境？说实话，我起初心里也没底。”敖塘村老村委办公楼有间小房子，配有一张书桌，一张床。方治弘新添了个帆布衣柜后，正式入住。

　　方治弘琢磨，干工作，得了解村情。不到半年，全村130家脱贫户，他挨个跑遍。“路偶尔会记混，问地里劳作的大爷、路边晒太阳的大娘，就找到了。”上年纪的村民习惯讲客家话，为方便沟通，说惯普通话的方治弘，硬是在短时间内学会六七成。村民渐渐发现，地头总能看见个小伙子，有干劲、热心肠，闲时唠家常做记录，忙时出把力搭把手。“他是大家眼中的好后生。”村党总支书记江宗锦对记者说。

　　敖塘村东，来宾绿色化工产业园里热火朝天。方治弘还在做着策划，他打算今年搞个支部外出调研活动，党员们到产业园考察学习，给村里带一些家门口增收的机会回来。“我希望今年风调雨顺，更多的企业来我们村招工，乡亲们生活越过越好。”方治弘充满信心，“新的一年，我自己也打算在村里多走走，跟大伙儿多培养感情，以奋斗姿态激扬青春，把敖塘村的明天建设得更美好！”

　　“技术小能手”李臻——

　　“先多积累一线经验，当好现场工程师”

　　大年初六，李臻在电脑上点开一款电路图设计软件，弹出的新建绘制页面上，电源、电阻、电容等电气元件在右侧一字排开，等待着组合。“我正在设计的，是三相异步电动机正反转电路，也是一种比较常见的电路图。”

　　自去年11月接到录用通知书以后，李臻只要得空就打开软件练习——为年后到岗实习做好准备。

　　今年23岁的李臻，是南京工业职业技术大学机械工程学院机械电子工程专业2021届本科毕业生。去年国庆假期过后，他就开始投简历、找工作。11月，他通过一轮笔试和一轮面试，拿到了一家生产国产智能工业机器人的知名公司的录用通知书，职位是电气工程师，目前已签署了三方协议，待今年7月毕业后正式签约。

　　李臻坦言，能够脱颖而出，离不开过去8年打下的坚实基础——从中专、大专，再到职业本科，他完整走过整个职业教育“立交桥”，动手能力和理论功底平衡发展。

　　根据与公司的约定，他将在农历春节后进行两个月的实习，以此“抵掉”试用期，如果一切顺利的话，毕业之后就可以直接转正了。

　　“这是一家用机器人制造机器人的企业，技术非常领先，与学校也有共建合作。在工业机器人虚拟仿真及实操课上，我们零距离接触到码垛机器人，对这个新兴分支领域产生浓厚兴趣。”李臻介绍，电气工程师要在现场解决复杂问题，包括设计编程指挥组装机器人完成一系列动作，将“胳膊”和“腿”等零部件组装好，实现焊接、切割、码垛等不同功能，当产品后期出现故障时，也要到场进行检修保养。

　　等待实习的日子里，李臻并没有“躺平”，而是积极进行着准备。

　　他了解到，由于行业的特殊性，每家公司使用的电路图绘制软件和编程语言也有所不同，如果提前熟悉和了解，就能缩短“过渡期”，迅速进入角色。“我下载了企业版软件，又买来专业书籍在家自学，遇到难题就请教学校老师。”李臻坦言，教学软件比较基础，企业版稍微复杂，虽然不同，但在校期间掌握了原理方法，就容易触类旁通，“就像学会了炒菜这项技能，是炒白菜还是炒青菜，都能拿得出手。”

　　对即将开始的职业生涯，他自信满满，更跃跃欲试。“我给自己定下了小目标：未来3到5年先多积累一线经验，当好现场工程师，下一个5到10年专注提升创新能力，争取当上研发设计类工程师，力争突破一些创新瓶颈，坚定地在技术道路上走下去。”

　　“新职业探路者”姜帅——

　　“去掌握新技能，适应新环境”

　　拆解零件、清理污垢、更换桨叶……正月初五一大早，22岁的姜帅手持一把螺丝刀，在书房的工作台前维修一架无人机。工作台上，摆放着一本无人机维护手册。“我要时时钻研，多多学习，不断掌握新技能，更好地适应新一年工作所需。”姜帅说。

　　姜帅家住河北省石家庄市鹿泉区，前不久刚入职河北疆来科技有限公司，成为一名无人机装调检修工，这是近年来出现的新职业。“机会总是留给有准备的人，这话一点没错。”去年6月，姜帅从河南工业职业技术学院毕业后，求职一直不顺利。为了实现顺利就业，他花了不少心思、做了许多准备。

　　“学习成绩不错，专业也对口，我还有不少竞赛经验，更考取了无人机驾驶证。可毕业两个月了，投的简历要么没回音，要么面试没通过。”能力没问题，可求职就是不顺利。一开始的屡屡碰壁让姜帅开始思考问题出在哪儿。

　　“简历是网上找的模板，没有突出个人优势；求职是网上海投简历，没有针对性。”主动反思，认真复盘，再加上虚心向成功就业的学长“取经”，姜帅开始有针对性地为就业做一些准备。“无人机行业更注重的是实操技能，所以想要在诸多竞争中脱颖而出，就要不断提升自己的专业技能，突出自己擅长实操的优势。”

　　极飞P40植保机、大疆F550、大疆精灵4、大六轴多旋翼训练机……针对市面上几款主流无人机的使用和维修，姜帅进行了钻研学习，并结合专业所学，对相关知识进行了深度梳理，确保自己可以在理论、维修、操控等方面得心应手。同时，他还将自己掌握的技能一条条列在纸上，并总结出其中的优势写进简历中：“擅长操作维修市面上各种主流无人机”“电工四级职业资格证书”“民航局多旋翼机长证”……

　　丰富简历，主动出击。功夫不负有心人。“干货满满”的简历，加上专业对口的精准投递，很快，一条条面试邀请便“主动”找上门来。去年10月，姜帅通过了河北疆来科技有限公司的三轮面试，顺利上岗。

　　初入职场，姜帅有一些不适应。无人机用途广泛，除了常用的植保机外，还有很多行业专属用机，而这些都是姜帅在学校不曾接触过的。“职场与学校不同，它更需要我们主动调整心态，积极学习，去掌握新技能，适应新环境。”为了迅速适应工作，遇到不懂的机型、不了解的功能，姜帅在上班时就抓紧向前辈请教，下班后则抱着维修手册继续学习。

　　“无人机型号不同，内部构造、电路图等都不同，只有熟悉掌握这些信息，在进行维修时才能做到心中有底、游刃有余。”今年春节期间，姜帅又收集了10余本不同型号的无人机的安装说明书和维护手册。假期的每一天，他都会拿出来看一看，学一学。“新的一年，我希望自己可以不断加强学习，继续修炼本领，强化专业技能，在自己的工作岗位上发光发热。”展望未来，姜帅满怀期待。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月31日 13 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)

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