本报北京1月30日电 （记者闫伊乔）记者从教育部获悉：近日，教育部发布了关于共同抵制面向中小学生违规竞赛活动的提醒，明确凡未列入教育部公布的《2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单》的均属违规举办的“黑竞赛”；所有竞赛结果均不得作为中小学生招生入学依据，也不得作为中高考加分项目。

教育部表示，近日出现了借寒假之机违规举办竞赛活动的情况。比如，某微信群散布大年初六线上举办“希望数学”违规竞赛消息。对此，教育部会同有关部门进行了严肃查处。

教育部提醒，有关公司和个人通过微信公众号、微信群等方式散布“考试获奖，助力升学”谣言、贩卖焦虑、非法敛财，属违法违规行为，不仅加重学生负担、损害孩子身心健康，而且涉嫌诈骗。希望广大学生和家长理性看待参加竞赛的意义和价值，共同抵制违法违规“黑竞赛”。

教育部表示，各级教育行政部门将会同有关部门严厉打击违规竞赛，切实减轻学生假期负担，维护群众合法权益。

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 07 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)