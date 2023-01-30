原标题：科教融合为高质量发展提质增速

“选择落地沈阳，就是看好了这里丰富的人才资源和产业优势，特别是科教融合园的建设方向，与我们的战略发展高度契合，令人心动不已。”前不久，专业化创新服务机构“中俄白国际协同创新中心”落地沈阳市沈北新区科教融合园，中心负责人李宁说，今后中心将围绕人才、成果、产业、高校等方向积极引入国际各类优势资源，助推沈阳高质量发展。

科教融合为高质量发展提质增速。沈北新区是沈阳的高校聚集地，31所各类大中专院校坐落于此。去年10月，沈北科教融合园开园，标志着沈阳“一城一园三区”科创空间总体布局的“一园”进入实质性建设阶段。开园仪式上，沈北新区与苏科高新沈北数智园等10个项目举行了现场签约，与安拓数智创新园、三森电子等50个项目进行了“云签约”，签约项目投资总额高达246亿元。

“利用3年时间，实现落地投资300亿元、高新技术企业达到1000家、新兴产业产值达到200亿……”沈北新区区长于胜林说，未来，沈北新区将立足域内31所大中专院校、132个科技平台集聚优势，以科创名园、数字智园、校地融园、智造强园、青年乐园“五园联动”为发展定位，为沈阳科技创新注入全新动能。

不栽“梧桐树”，怎引“金凤凰”？百千万人才工程国家级人选王明海教授是航空数字化制造与装备项目的负责人。两年前，当他手握科技成果，四处寻求转化之时，沈北新区科教融合园向他抛出了“橄榄枝”。

“优惠保障首先要有政策支撑。当时，我们积极对接项目需求，根据‘沈北新区促进科技创新发展若干政策（增强版）’‘沈北汇·英才计划’等多项政策，给予该项目约3580平方米的办公写字间和标准化厂房支持。项目入驻3年内，如果经济贡献达到标准还将给予资金奖励。”沈阳辉山经济技术开发区管委会常务副主任刘大威对记者说。

行百里者半九十。科技成果转化难，往往就难在“最后一公里”。为此，沈北新区在全省率先设立“校地合作办公室”专职机构。该机构联合沈阳工程学院国家大学科技园组建企业科技创新“多链融合”沈北服务团，探索制定沈北新区相关科技攻关体系。沈阳辉山经济技术开发区管委会副主任王晓宇告诉记者：“对于区域优质技术需求，校地联合垫付首轮科研经费，为科研团队背书增信。如果科技成果达到目标企业认可的标准，再由目标企业购买或支持后续研发，促进项目、人才、资金、平台一体化配置。”

项目有保障，成果有突破。2022年，沈北新区围绕核心技术难题发布榜单，建立高效合理的利益联结机制，鼓励科创团队围绕产业需求，进行科技攻关。截至去年年末，已有实质性产学研联盟8家，13个项目获得省级科学技术奖，7个项目列入市级“揭榜挂帅”榜单。

“面对生产过程中的实际问题，我们借助科教融合园发布了‘电网需求侧负荷智能控制系统’的研发榜单，寻求科技合作。”辽宁省鑫源温控技术有限公司负责人刘树伟对记者说，“榜单发出不久，沈阳航空航天大学便与我们取得联系，并提供了系统的详细设计方案。现在系统已经完成了大部分核心功能的开发，正在联调测试和细节完善中。”

科技创新培育兴业沃土。如今，沈北科教融合园已引入了包括人力资源、金融服务等在内的15家服务类企业，与大学生创业就业功能深度融合，进一步激发了大学生的创业热情，激活大学城的资源配置。入驻科教融合园的中远咨询（辽宁）有限公司是一家高校毕业生招聘、创业服务企业。疫情期间，由该公司开发的线上招聘平台，搭建了高校毕业生与用人企业之间的沟通平台，并成功孵化出嘉音传媒等大学生创办企业，带动200人就业。OVU创客星负责人李维韦表示，未来，平台还将与园区内高校、企业深度对接，在平台注入更多资源，更好地服务大学生就业。

“中央经济工作会议指出，围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关。”沈北新区区委书记吴军说，未来，沈北科教融合园将围绕航空航天、先进制造、现代农业、新材料和生物医药等主导产业和战略性新兴产业的关键技术需求，联合高校院所开展“揭榜挂帅”技术攻关项目，加快科教融合高质量发展。（刘勇 李青坡）

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