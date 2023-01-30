原标题：外国留学生的中国年“初体验”：饺子可口、年味儿浓

来自越南的留学生阮氏草体验制作花馍。 由受访者供图

“这个春节我们去海边观看了绚烂的烟花秀，烟花盛放的场景在我的家乡并不多见。在除夕夜，我和同校的越南朋友一起吃了饺子，那是导师特意送来的，我喜欢鸡蛋韭菜馅的……”

谈及亲身参与的首个中国传统佳节——春节，来自越南的青岛科技大学区域经济学2022级研究生阮氏草意犹未尽。

这是阮氏草首次在中国过年，她所在的学校今年共有六名海外学生留校度过春节假期，他们来自塔吉克斯坦、越南、泰国、格鲁吉亚等，其中多人是首次在中国过年，他们表示亲身体验的春节年味浓郁，异于此前的认知和想象，并对饺子赞不绝口。

“春节期间，学校外面非常热闹，我很喜欢出去凑热闹。”言及春节，阮氏草难掩兴奋，她如数家珍介绍起自己的“新年行程”：“大年初一我们去湛山寺上香，还去逛了台东步行街，品尝糖葫芦等；初二去海边玩，晚上又去看了灯光秀……”

阮氏草(右一)等留学生体验中国传统戏曲服饰。 由受访者供图

春节刚过，阮氏草已计划好暑期到北京游故宫、爬长城、吃烤鸭，去更多地方体验中国的风土人情和美食美景。她还打算为妹妹做计划，帮助妹妹像自己一样申请到奖学金，来中国读大学。

来自泰国的中泰混血留学生陈天驰与阮氏草有着相似但又不同的留校过年“初体验”。他于2019年开始在青岛科技大学攻读机械工程研究生课程，2020年初因疫情回国并工作，2022年重回学校完成未竟学业。

陈天驰说，这个春节自己尝试了中国的饺子，不同于以往在泰国购买的，这次的饺子口感和味道都合他心意“很可口”。他笑言要将这份新经历分享给泰国朋友们。

“因为我爷爷的籍贯是海南，所以我从小就知道春节。春节给我的印象是文化内涵丰厚：人们会回到家乡，尊重并感恩长辈与祖先。”陈天驰在分享他认知中的春节时说。

陈天驰坦言，他的弟弟曾在黑龙江哈尔滨的一所学校读计算机工程本科，现已毕业回到泰国工作。他自己来中国留学主要是为学习汉语，而了解中华文化和结交新朋友则是额外的奖励。

因为父亲是一名商人且拥有公司，陈天驰计划学成后回到父亲身边向他学习更多经商之道，并有志于在商业领域进行开拓。

“中国是世界上最大的经济体之一，所以商人需要中文技能。”新的一年，陈天驰希望提升自己的中文水平、结识更多好朋友，并计划去广州考察市场。(作者 胡耀杰 蔡亚群)

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