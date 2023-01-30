原标题：（新春走基层）返乡青年创业梦想故土“生根”：艾草变身“金枝玉叶”

山西石楼，返乡青年刘宇强借一把艾草“铺”出一条致富路。 许冬伟 摄

“浓郁的艾草香扑面而来，一捆捆陈艾被去杆取叶，加工成艾条、艾绒、艾柱等产品。”29日，记者走进山西省石楼县博艾农民专业合作社生产车间，工作人员井然有序，分工作业。

“艾草用途广泛。冬季以来，艾草系列产品需求旺盛。”该合作社负责人刘宇强介绍，目前，主要生产艾绒、艾条、足浴包等多款艾草产品。

艾草在中国分布广泛，全草可入药，有去湿、散寒、止血、消炎、平喘、止咳等作用，历代医籍记载为“止血要药”。艾叶晒干捣碎得“艾绒”，制艾条可供艾灸使用。其在荒地、路旁、山坡等处极易繁衍生长。

山西石楼，村民利用野生艾草致富增收。 许冬伟 摄

“我本身是中医药专业，工作后与中药材接触较多，发现艾草产品市场前景广阔。”刘宇强萌生了利用家乡野生艾草创业的念头。2022年，刘宇强筹资40余万，注册博艾农民专业合作社，返乡创业。

石楼县地处吕梁山西麓、黄河东岸，西隔黄河与陕西省清涧县相望。境内山峁连绵、沟壑纵横，光照充足，昼夜温差大，野生艾草品质优良。“生产的艾草产品，都使用三年野生陈艾，目前已初步打开市场。”刘宇强介绍。

“现在艾灸很流行，艾绒的市场需求很大，订单式生产，不愁销量。下一步，我们将增加艾草养生枕头等，进一步丰富产品种类。”该合作社工作人员刘喜生说，周边不少村民参与到艾草采收、加工等环节，实现了在家门口有活干、有钱赚。

昔日沟边路旁不起眼的野生艾草，变身“金枝玉叶”，成为当地农民增收的又一新渠道。刘宇强介绍，“将持续增加艾草产品附加值，多元化发展艾草产业，打造集产品研发、养生保健等为一体的艾草产业链。”

“目前正在对接电商企业和实体销售企业，争取借一把艾草‘铺’出一条致富路，让更多乡邻致富增收。”刘宇强说。(作者 高瑞峰 李晶晶)

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