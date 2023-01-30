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四川省2023年春风行动·就业援助月在广安市启动 提供就业岗位2.6万余个

2023年01月30日09:03 | 来源：中国新闻网
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原标题：四川省2023年春风行动·就业援助月在广安市启动 提供就业岗位2.6万余个

招聘会现场。 张启富 摄

29日上午，四川省2023年春风行动·就业援助月暨成渝双城经济圈劳务协作·东西部劳务协作专项服务活动在广安市启动，来自浙江、福建、重庆、广东等省(市)及四川省内共251家用人单位带来2.6万余个就业岗位，现场吸引近2万名群众参与求职招聘，当天达成就业意向协议3941人。

“我有电工证，想深入了解一下这个岗位。”在华强方特(宁波)文化科技有限公司招聘台，来自广安市广安区花桥镇的兰继文填写了求职意向表，并与招聘人员添加了微信好友。兰继文前几年都在浙江的建筑工地务工，去年考取了电工证，现在有技术、有证了，就想着“持证上岗”当一名技术工。

招聘会现场。 张启富 摄

招聘活动现场还设置了直播带岗、政策咨询、证照办理、职业指导、特色劳务品牌展示等功能区。“我想应聘一份家政工作，咨询职业指导后发现，现场适合我的岗位还不少，我向3家公司提交了求职意向表。”47岁的求职者罗明群表示，之前在广东做家政，现在想回广安上班，经过现场初步交流，有两家公司向她发出了入职邀请。

广安是劳务输出大市，常年转移农村劳动力150万人以上，主要务工地为广东、浙江、福建、重庆等地。基于此背景，广安当天与珠海、福州等8地签订了《市际劳务协作框架协议》，通过政府间建立劳务协作机制，搭建就业服务平台，为外出务工人员提供优质就业岗位和技能培训。

返乡人员领到服务礼包。 张启富 摄

值得一提的是，活动当天，广安市发出前往广东、浙江、福建等地“点对点”返岗专车6辆，288名外出务工人员搭乘专车开启了新一年的奋斗。“这是我第一次乘坐返岗专车，充分感受到了家乡对我们外出务工人员的关怀。”广安市前锋区外出务工人员刘盛全表示，专车可直达东莞的工厂门口，省事又省心，温暖又踏实。

数据显示，2022年，广安城镇新增就业4.6万人，脱贫人口外出务工11.14万人。今年春节前后，广安利用务工人员返乡潮这一契机，多举措“留人栓心”，摸排出节后省外就业意愿203364人、省内就业意愿113656人，累计开展线上线下招聘会74场次，组织60余家企业参加直播带岗，提供岗位5000余个，吸引48万余人参加，现场达成就业意向7242人。(王爵 王林)

(责编：郝孟佳、李依环)

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