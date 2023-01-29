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教育部关于共同抵制面向中小学生违规竞赛活动的提醒

2023年01月29日22:29 | 来源：教育部网站
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寒假过半，广大中小学生在家长的陪伴下锻炼身体、培养兴趣、敬老孝亲、劳动实践，正在收获有意义的假期。但同时发现，有人借寒假之机违规举办竞赛活动。比如，某微信群散布大年初六线上举办“希望数学”违规竞赛消息。对此，教育部会同有关部门进行了严肃查处，相关机构已发布没有参与举办违规竞赛的声明。

教育部在此再次提醒广大学生和家长，凡未列入教育部公布的《2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单》的均属违规举办的“黑竞赛”；所有竞赛的结果均不得作为中小学生招生入学依据，也不得作为中高考加分项目。有关公司和个人通过公众号、微信群等方式散布“考试获奖，助力升学”谣言、贩卖焦虑、非法敛财，属违法违规行为，不仅加重学生负担、损害孩子身心健康，而且涉嫌诈骗。希望广大学生和家长理性看待参加竞赛的意义和价值，共同抵制违法违规“黑竞赛”。

各级教育行政部门将会同有关部门严厉打击违规竞赛，切实减轻学生假期负担，维护群众合法权益。欢迎全社会参与监督，共同维护良好育人环境。

祝广大中小学生顺利度过一个健康、快乐、充实的假期！

附件：2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单

教 育 部

2023年1月29日

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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