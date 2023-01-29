原标题：追光丨教你几招，节后让“小神兽”动起来

寒假+春节

不少“小神兽”吃得胖乎乎

抱着一堆零食

更愿意“宅”在家

窝成了不爱动的“小懒猫”

怎样才能让孩子们动起来？

有哪些适合的运动？

运动时要注意什么？

让我们来听听专家怎么说

山西大学体育学院教授成民铎说

运动对孩子的成长至关重要

运动不仅可以强身健体

促进智力发育

还能帮助他们塑造更完整的人格

因此在寒假期间

家长应鼓励孩子适当运动

对于如何让孩子动起来

浙江师范大学副教授张莹认为

父母应该做好三点

一是陪伴和引导孩子

父母是最好的老师

建议家长抽出更多时间

带孩子到户外运动

即便不能出门

也可以在家进行一些室内游戏

把运动变成亲子活动的重要内容

二是为孩子找一些运动伙伴

对孩子们来说

运动就是社会交往

可以为他们找一些小伙伴一起玩

特别是不同年龄的孩子在一起

以大带小

开展混龄游戏

调动孩子的运动积极性

三是给孩子讲体育故事、介绍体育人物

榜样的力量很强大

父母可以有意识地给孩子讲讲

那些经典的体育比赛

和运动员的励志故事

也可以带孩子

到现场观看一些体育赛事

让他们感受体育的魅力

从而真正爱上体育运动

至于适合孩子的运动

专家建议

对年龄较小的孩子

可以用做游戏的方式

让他们动起来

如跳皮筋、跳房子、木头人、跳长绳等

对年龄大一些的孩子

可以引导他们接触各类运动

从中选择自己喜欢和适合的项目

并长期坚持

形成运动习惯

中国疾控中心提醒

儿童如遇身体不适

不宜剧烈运动

待恢复后再循序渐进

国家体育总局体育科学研究所创编的

“儿童青少年寒假锻炼方案”指出

冬季户外运动要充分热身

着装要舒适、不宜厚重

注意增减衣物

此外

运动时要保证孩子的安全

家长及老师

应教会孩子体育器械的正确用法

观察他们运动前后的状态变化

如呼吸、脉搏、面色等

记者：刘扬涛、马晓媛、薛宁婧

视频、图片：薛宁婧

编辑：季嘉东、肖世尧

(责编：李依环、熊旭)