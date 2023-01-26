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书香之气沁新春 “精神行旅”暖长安

2023年01月26日09:52 | 来源：中国新闻网
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“今年西安年味儿十足，各景点人流量都很大。本想着把‘资源’让给外地游客，自己在书店里看看书，找个清静。没想到这里也人气‘爆棚’。”西安读者宋双双笑称，书店里“三步一位读者”“五步两个书虫”，走路都得留个心，生怕踩着谁。

春节假期一直是中国民众外出旅行、走亲访友的重要时刻。西安作为千年古都，名胜古迹众多、人文历史资源丰富，常年吸引着海内外游客前来游玩。今年春节期间，因游客量“井喷式”增长，西安官方呼吁当地市民错峰出行，让“景”于“客”。

看到景区“临时限流”的消息后，宋双双开启了自己的“书店之旅”。找到一本《长安的荔枝》后，她来到书店的一个角落，席地而坐开始品读。“热闹留给别人，我唯有读书。”宋双双说，过年期间自己社交“过量”，需要在“悦读”中放松心情。

近年来，西安市提速推进“书香之城”建设，实体书店在政策引导、业态转型中得以快速发展，随着“城市阅读圈”逐渐扩大，走入书店、捧书阅读已成当地民众享受“慢生活”的方式之一。

春节期间，西安受冷空气影响，出现大风降温天气，最低气温跌至零下6摄氏度。屋外寒风凛冽，书店内暖意融融，翻动书本的沙沙声，如同春蚕食桑。

晚间，记者来到西安大唐西市附近的一个书店里，此间汇聚了不同年龄段的读者。书店门口的漫画、绘本书柜旁，围坐着聚精会神读书的小朋友；书店两侧，青年男女倚着书架，捧着一本小说默默阅读；书店深处的人文历史书堆前，驻足着目光矍铄的老人……

“之前听说西安是‘书香城市’，阅读氛围浓厚，但还是没想到春节会有这么多人来看书。”该书店工作人员称，近期店里营业额大幅增长，着实让他有些惊讶。

离开大唐西市向东南方向移动约10公里，便来到拥有大雁塔、大唐不夜城、大唐芙蓉园等旅游“名片”的曲江新区。今年新春佳节期间，此间单日累计客流量曾超过40万人次。如此庞大的客流量不仅带动旅游、餐饮行业发展，也考验了附近书店的容纳能力。

在曲江书城里，不乏夜游西安的游客来此歇脚、阅读。外地游客手捧讲解西安历史的书，“恶补”景点知识。本地民众翻看休闲读物，放松心绪。无论是书架上种类繁多的书籍，还是大厅古风市集里的文化表演、手工艺品，都给忙于“逛吃”的人们一个“放慢脚步”的理由。

“今年年初，我们书店每天客流量约4000人，春节期间激增到每天1万多人，这给我们的工作带来一些压力和挑战。”曲江书城综合管理部部长常鸣告诉中新社记者，除了举行音乐表演、分享年俗知识、新书签售会等活动，书城还增派工作人员，及时清理书桌、整理书架，为读者提供更多贴心服务。

夜渐深，景区游客渐散。书店里，在不同读者手中传递了一整天的书籍，重新回到书架上，静待明日的读书人继续来“倾听”它所讲述的故事。(记者 党田野 张一辰)

(责编：何淼、郝孟佳)

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