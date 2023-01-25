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贵州牙舟陶非遗传承人四世同堂捏萌兔贺新春

2023年01月25日13:20 | 来源：中国新闻网
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图为张福高一家在捏制兔子。　何明珠　摄

燕舞新春，兔年吉祥。新春佳节之际，贵州省平塘县牙舟陶非物质文化遗产传承人张福高一家四代同堂，一起用陶土捏制各式各样的萌兔庆贺新春，祈祷新的一年，国家繁荣富强，人民幸福安康。

“捏个肥兔，过个肥年，让大家的生活都幸福美满。”四世同堂，捏制萌兔，其乐融融。张福高与他的儿子、孙子、重孙们一起，聚精会神地捏制兔子。

图为张福高一家捏制的兔子。　何明珠 摄

平塘牙舟陶距今已有600多年历史，是中国十大名陶之一，2008年“牙舟陶烧制技艺”被列为国家级非物质文化遗产。近90岁高龄的张福高，是平塘牙舟陶非物质文化遗产第七代传承人，依然精神矍铄，一团陶泥在他手里就那么一捏一掀，再用小竹刀点切、刻画，两三分钟，一个可爱软萌的兔子就捏制而成了。

“这个是我家祖业，我家是明朝从江西过来的，从那边过来一直到现在有300多年了，那时候就一直以这个为生。”张福高老人说，从16岁学制陶到现在，与牙舟陶相伴已70余载。

张福高的手艺炉火纯青，他们一家人捏制形态各异的兔子，也可谓是信手拈来，不用图纸、模型，就靠一双巧手。做出来的兔子大大小小活灵活现，动作、表情惟妙惟肖，栩栩如生。

图为张福高一家在捏制兔子。　何明珠 摄

“兔子很温和，在十二生肖里是一个比较和气的动物，今年是兔年，祝福祖国繁荣昌盛。”张福高一边捏制兔子，一边说道。

张福高的孙子、牙舟陶非物质文化遗产州级代表性传承人张胜猛说：“我们希望做一个非常可爱的、丰满的兔子，也寓意着我们今年的兔年生活非常的饱满。”

记者现场看到，用牙舟陶土捏制而成的兔子，不仅生动形象，还能发出多种声音，更是为兔子增添了几分神奇和灵气。

“我们这种叫‘马嘘嘘’，它不光可以看，也可以给小孩子玩，它可以吹出几种声音。”张福高的儿子、牙舟陶非物质文化遗产省级代表性传承人张禄洪介绍说。

2023年，张福高一家的新年心愿就是将牙舟陶传承下去，同时通过研学旅游打开市场，让牙舟陶文化得到更好保护与传承，并逐渐形成产业，让牙舟陶技艺走得更远。

图为贵州平塘牙舟陶。　周燕玲 摄

“我希望2023年牙舟陶经过我们的创新和发展，更上一个台阶，不断扩大规模和销路。”张禄洪说。

从小就对牙舟陶耳闻目染的张胜猛，对牙舟陶未来的发展充满信心：“我家世代制作牙舟陶，等毕业之后，我就决心回来‘接棒’传承和创新牙舟陶。”(何明珠 林雪香 周燕玲)

(责编：孙竞、郝孟佳)

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