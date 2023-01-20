云南丽江古城黑龙潭公园，梅花绽放。新华社发

云南腾冲市马站乡响水沟山谷里，叶片上凝结了晶莹的冰。新华社发

在重庆市南川区北坡景区拍摄的“雪鸭”。新华社发

河南省焦作市温县，月季花果实与白雪相映成趣。新华社发

山东省淄博市高青县居民家中长寿花开放。新华社发

腊酒自盈樽，金炉兽炭温。年关将近，大寒已至。在二十四节气的终章，寒潮裹挟着岁末的晷时，也标志着品物的轮回复始。

大寒即为极致的严寒。据古籍《月令七十二候集解》所载，“十二月中，月初寒尚小，故云。月半则大矣。”《二十四节气解》则言：“大者，乃凛冽之极限。”大寒节气，频繁南下的寒潮，带走了空气中的余温与水汽；此时寒风朔朔、积雪不化，天地间雪虐风饕，唯留极致的凛冽。晨起时分，映入眼帘的是“阶前冻银床，檐头冰钟乳”；放眼远眺，举目皆为一片“风鸣北户霜威重，云压南山雪意高”；大雪未消，小酌之间吟叹“大寒岂可无杯酒，欲致多多恨未能”。在一片清寒间围炉静坐，却是难得的静谧温情。

古代将大寒分为三候：一候鸡乳，即进入大寒时节，母鸡感受到寒冷中的春意，开始准备抱卵育雏；二候征鸟厉疾，指鹰隼猛禽杀气盛极，变得迅猛凶戾、更善猎击，为御寒加紧觅食；三候水泽腹坚，意为湖水冰冻到了极致，连河心也变得坚固，也成就了冰面嬉戏的欢乐。物候转化中，蕴藏着循环往复的自然哲理。正所谓“大寒到顶点，日后天渐暖”。千里冰封之下，众生在蛰伏中积蓄能量，只待寒极必暖、冰雪消融，在春天绽放最昂扬的生机，让人不得不叹，四时流转间皆是万缕哲思。世间甲子须臾事，须知一时颠簸起伏不足惧哉，否极泰来、枯木逢春才是不易之理。世事无常中，唯有处逆境而不冤抑、于顺境亦不沦溺，才能在人生沉浮中安之若素，涵养一份明月入怀的旷达心境。

农谚有云，“大寒一夜星，谷米贵如金”。大寒是气温变化的极点，冷暖规律也影响着农事生产。在北方地区，广袤的田野已被冰雪覆盖，并无太多农活。人们在农闲时刻进行“歇冬”，一方面顺应天时、休养生息，另一方面也应注意牲畜的防寒防冻与土地的积肥堆肥，为开春耕作做足准备。而在南方，土地尚未冻结，依旧需要加强对作物的田间管理。此时正值一年中雨水最少的时段，适时浇灌对作物的生长大有好处，因此，做好防寒防冻、兴修水利、追施冬肥工作尤为重要。此外，大寒的气候还映照着人们对来年丰收的向往。“大寒见三白，农人衣食足”“大寒天若雨，正二三月雨水多”“大寒猪屯湿，三月谷芽烂”等俗语，凝结着世世代代的劳动人民汗水与智慧的结晶；对风调雨顺的期许，更折射着绵延千年的农耕文明对天人合一境界的追求。

正所谓“大寒迎年”——大寒守着岁末，年节又在立春前后，两者往往相互重合。每逢此时，空气中愈发弥漫着辞旧迎新的浓厚“年味”，多彩的民俗也增添了欢乐的氛围。人们纷纷“沐浴”“除尘”“糊窗”“趁墟”，在清理旧物、打扫卫生、装点住所、置办年货的忙碌中，将烦恼忧愁一扫而空、迎来焕然一新的生活面貌。大寒当天，还有丰富的食俗。不少地方都有“食糯”的习惯，通过食用八宝饭等糯米制食物，达到益气健脾、驱寒保暖的良效。北京民间在大寒则吃年糕，也称“消寒糕”，以“年年高”的谐音博得步步高升的好彩头。在南方，人们有“尾牙祭”的习俗，本是为了感激土地公护佑作物收成与事业生意，现在也演变为年末宴请亲友、犒赏员工的聚会美餐。岁终大祭，开怀宴饮，一年的辛劳在寒冷气温与红火民俗的反差交叠中画上句点；万家灯火处，又寄托安放着多少渴望休憩和团圆的心。

小寒大寒，无风自寒。三九四九天，正是“冷成一团”的时候；年末做好进补与养生，正当其时。大寒的养生，重点在一个“藏”字，要安心养性、凝神敛气，注重气血的和顺与心境舒畅，做到“正气存内，邪不可干”，顺应冬季闭藏的特性。日常起居还要注重劳逸结合，亦可早睡晚起、保障充足睡眠；还要格外注意御寒保暖，及时添加衣物，避免寒症侵袭、诱发其他疾病。在饮食方面，在“冬藏”与“春生”交替之际，冬日的进补也应当遵循养阴温阳的原则，顺应季节变化、注重顾护脾胃。大寒有吃“三冬”之说，即食用冬瓜、冬枣、冬甘蔗，达到清热润燥、补肺益胃的效果；亦可多食桂圆、红枣等物，有暖心护肝的作用，为阳气生发做好准备；红薯、山药、土豆等根茎类蔬菜，则可以补充身体所需热量与维生素，让身体做好冬天最后的滋养，迎接春天的到来。

大寒已至，冰雪未消。人们在苍茫天地中寻觅一份心安，在遥遥归途中守望世间温暖。伫立于风冷云寒之际，让我们共同静待即将绽放的春意一抹。

（作者：王禹欣）

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