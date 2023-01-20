人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

大寒：寒雪消处春意升

2023年01月20日08:56 | 来源：光明日报
小字号

云南丽江古城黑龙潭公园，梅花绽放。新华社发

云南腾冲市马站乡响水沟山谷里，叶片上凝结了晶莹的冰。新华社发

在重庆市南川区北坡景区拍摄的“雪鸭”。新华社发

河南省焦作市温县，月季花果实与白雪相映成趣。新华社发

山东省淄博市高青县居民家中长寿花开放。新华社发

腊酒自盈樽，金炉兽炭温。年关将近，大寒已至。在二十四节气的终章，寒潮裹挟着岁末的晷时，也标志着品物的轮回复始。

大寒即为极致的严寒。据古籍《月令七十二候集解》所载，“十二月中，月初寒尚小，故云。月半则大矣。”《二十四节气解》则言：“大者，乃凛冽之极限。”大寒节气，频繁南下的寒潮，带走了空气中的余温与水汽；此时寒风朔朔、积雪不化，天地间雪虐风饕，唯留极致的凛冽。晨起时分，映入眼帘的是“阶前冻银床，檐头冰钟乳”；放眼远眺，举目皆为一片“风鸣北户霜威重，云压南山雪意高”；大雪未消，小酌之间吟叹“大寒岂可无杯酒，欲致多多恨未能”。在一片清寒间围炉静坐，却是难得的静谧温情。

古代将大寒分为三候：一候鸡乳，即进入大寒时节，母鸡感受到寒冷中的春意，开始准备抱卵育雏；二候征鸟厉疾，指鹰隼猛禽杀气盛极，变得迅猛凶戾、更善猎击，为御寒加紧觅食；三候水泽腹坚，意为湖水冰冻到了极致，连河心也变得坚固，也成就了冰面嬉戏的欢乐。物候转化中，蕴藏着循环往复的自然哲理。正所谓“大寒到顶点，日后天渐暖”。千里冰封之下，众生在蛰伏中积蓄能量，只待寒极必暖、冰雪消融，在春天绽放最昂扬的生机，让人不得不叹，四时流转间皆是万缕哲思。世间甲子须臾事，须知一时颠簸起伏不足惧哉，否极泰来、枯木逢春才是不易之理。世事无常中，唯有处逆境而不冤抑、于顺境亦不沦溺，才能在人生沉浮中安之若素，涵养一份明月入怀的旷达心境。

农谚有云，“大寒一夜星，谷米贵如金”。大寒是气温变化的极点，冷暖规律也影响着农事生产。在北方地区，广袤的田野已被冰雪覆盖，并无太多农活。人们在农闲时刻进行“歇冬”，一方面顺应天时、休养生息，另一方面也应注意牲畜的防寒防冻与土地的积肥堆肥，为开春耕作做足准备。而在南方，土地尚未冻结，依旧需要加强对作物的田间管理。此时正值一年中雨水最少的时段，适时浇灌对作物的生长大有好处，因此，做好防寒防冻、兴修水利、追施冬肥工作尤为重要。此外，大寒的气候还映照着人们对来年丰收的向往。“大寒见三白，农人衣食足”“大寒天若雨，正二三月雨水多”“大寒猪屯湿，三月谷芽烂”等俗语，凝结着世世代代的劳动人民汗水与智慧的结晶；对风调雨顺的期许，更折射着绵延千年的农耕文明对天人合一境界的追求。

正所谓“大寒迎年”——大寒守着岁末，年节又在立春前后，两者往往相互重合。每逢此时，空气中愈发弥漫着辞旧迎新的浓厚“年味”，多彩的民俗也增添了欢乐的氛围。人们纷纷“沐浴”“除尘”“糊窗”“趁墟”，在清理旧物、打扫卫生、装点住所、置办年货的忙碌中，将烦恼忧愁一扫而空、迎来焕然一新的生活面貌。大寒当天，还有丰富的食俗。不少地方都有“食糯”的习惯，通过食用八宝饭等糯米制食物，达到益气健脾、驱寒保暖的良效。北京民间在大寒则吃年糕，也称“消寒糕”，以“年年高”的谐音博得步步高升的好彩头。在南方，人们有“尾牙祭”的习俗，本是为了感激土地公护佑作物收成与事业生意，现在也演变为年末宴请亲友、犒赏员工的聚会美餐。岁终大祭，开怀宴饮，一年的辛劳在寒冷气温与红火民俗的反差交叠中画上句点；万家灯火处，又寄托安放着多少渴望休憩和团圆的心。

小寒大寒，无风自寒。三九四九天，正是“冷成一团”的时候；年末做好进补与养生，正当其时。大寒的养生，重点在一个“藏”字，要安心养性、凝神敛气，注重气血的和顺与心境舒畅，做到“正气存内，邪不可干”，顺应冬季闭藏的特性。日常起居还要注重劳逸结合，亦可早睡晚起、保障充足睡眠；还要格外注意御寒保暖，及时添加衣物，避免寒症侵袭、诱发其他疾病。在饮食方面，在“冬藏”与“春生”交替之际，冬日的进补也应当遵循养阴温阳的原则，顺应季节变化、注重顾护脾胃。大寒有吃“三冬”之说，即食用冬瓜、冬枣、冬甘蔗，达到清热润燥、补肺益胃的效果；亦可多食桂圆、红枣等物，有暖心护肝的作用，为阳气生发做好准备；红薯、山药、土豆等根茎类蔬菜，则可以补充身体所需热量与维生素，让身体做好冬天最后的滋养，迎接春天的到来。

大寒已至，冰雪未消。人们在苍茫天地中寻觅一份心安，在遥遥归途中守望世间温暖。伫立于风冷云寒之际，让我们共同静待即将绽放的春意一抹。

（作者：王禹欣）

(责编：何淼、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部