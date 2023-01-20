汪敏锋

在讲好中国故事的过程中，海外本土中文教育人才是拓展国际传播渠道、创新“他者”讲好中国故事、推进中华文化与世界多样文明交流互鉴的重要载体，是中文传播平台的重要组成部分。培养本土中文教育人才，可从以下几方面着手。

首先是强化“造血”功能。数据显示，目前有80多个国家将中文纳入国民教育体系，中国以外正在学习中文的人数超过3000万。由此，对中文教师的需求也在增加。而当前，国际中文教育人才主要由外派国际中文教师以及国际中文教育志愿者的“输血工程”、当地华侨华人担任华文教师的“留根工程”以及立足本土中文教育人才培养的“造血工程”组成。从数量和规模来看，“输血工程”规模相对较大，“造血工程”规模相对较小。这样的人才格局不能满足海外中文教育人才的需要，需多方协同管理、深度融合，在“输血”的同时强化“造血”功能，以推动国际中文教育事业可持续发展。

其次，坚持以培养对象为中心。具体而言，育才目标在注重中文知识和教学能力构建的同时，应兼顾培养兼具地域特征和中国文化认同及情感的本土中文教育人才。培养过程中，依据所在国国情、校情、学情，制订本土中文教育人才成长规划，增强其职业成就感并助力其实现人生理想。

第三，提供相关经验和方案。“汉语是中国的，也是世界的。”中国有义务也有能力帮助海外有关中文教育机构培养本土中文教育人才。为主动顺应国际中文教育发展新业态，中国相关语言机构可以因地制宜创新支持方式，加大以国际合作为导向的支持力度，积极通过项目创新、优化服务，为海外本土中文教育人才培养提供战略规划支持、培养方案支持、培养资源体系支持等。

此外，通过区域高端论坛、当地教育管理部门或校长来华交流等多种形式，开展多层次、全方位的本土中文教育人才培育的交流与合作；做好中外语言教育政策的广泛沟通和精准对接，促进国际中文教育人才培育的中外互联互通，为海外本土中文教育人才培育提供经验和方案。

第四，中外培养单位协同施策。中外培养单位作为培养主体，应积极创新本土中文教育人才联合培养方式，探索培养方案，在落实本土中文教育人才中文知识和教学能力构建的同时，还亟须回应当前中文市场需求，积极发挥科技赋能优势，重视本土中文教育人才人文素养和信息素养的提升，积极适应新形势下的中文教学模式，提高本土中文教育人才培养效率和质量，并精准对接当地人才市场需求，实现“育才”与“用才”深度融合。

放眼未来，由多元主体参与的协同化、精准化本土中文教育人才培养体系体现了顶层设计和基层创新之间的良性互动，这将提升中国语言文化的国际影响力，助力中华文化走向世界。

（作者系福建师范大学海外教育学院副教授）

(责编：何淼、李依环)