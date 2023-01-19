本报记者 郑洋洋

上峁入村，豁然开朗。一栋栋两层小别墅，白墙灰瓦，整齐矗立。山坡上，一排排日光节能温室大棚顺势排开，在黄土梁峁之间格外亮眼。这里是山西省忻州市河曲县榆岭窊村。

绿油油的茴子白、刚结出小黄花的西葫芦、枝蔓上的麒麟西瓜……步入大棚，暖意融融。60岁的村民张如英正忙着给辣椒苗去掉多余的枝叶，把吊着的细绳一圈圈绕在藤蔓上，“这是打杈和吊蔓，能让辣椒苗长得更高更挺，营养更集中。”

通过在大棚务工与土地流转，张如英家每年收入近10万元。

说起这些年的变化，张如英等村民们都会提到村广场上的一座人才公寓，“那是帮我们依靠科技增收致富的‘最强大脑’。”公寓里居住着村里引进的十几名农业技能人才和20多名大学生。

以前的榆岭窊村，田薄地瘠，是个典型的偏远穷山村。后来，经村党支部动员，在外办企业的“能人”张福田回村，并当选村党支部书记，带领乡亲们修路打井、整沟造地、建渠兴水、发展产业。

早些年，村里养过羊、种过梨，可要么缺少气候条件、要么缺少技术，成效不大。请教专家后，张福田决定利用光照长、无污染的优势，发展有机农业。随后，村干部带头投资，成立了丰禾农场，开展村企合作，并着手组建技术团队。

乡村振兴，人才为先。村里通过引进人才、与科研院校合作，解决了病虫害防治、土壤改良等一系列大棚种植技术难题。2019年，村里建起人才公寓，并通过优化职业成长路径、提高奖补激励等措施，把人才引进来、留下来。

今年31岁的杨艳红毕业于山西农业大学，已在村里工作了3年，工作内容主要是技术研究与管理，并指导村民开展大棚作业。“专业对口，待遇和升职空间也不错。”杨艳红告诉记者，看到技术改良后的增产成果，很有成就感。

如今的榆岭窊村，四季都有瓜果，由技术员、助理技术员、务工农民组成的各个小组，对育苗栽种、水肥管理、温度控制等各个环节严格把控，保证果蔬生产品质。通过冷链物流，晚上在地里摘下的果蔬，第二天中午就能出现在北京市民的餐桌上。

随着人才队伍的稳定，村里的产业项目越来越多。除69座大棚外，还有有机蛋鸡养殖、海红果树基地、观光旅游等产业，逐渐形成“公司+合作社+基地+农户”的业态模式，创造了1500多个就业岗位。2022年，榆岭窊村集体经济收入超过100万元，村民人均可支配收入达9.8万元。

下一步，榆岭窊村计划集中部分土地建设高山精准灌溉有机田，延长农产品加工产业链。“技术员们正忙着改进技术，我可能也要留在公寓就地过年，毕竟大棚不能缺人。”杨艳红说罢，又赶去大棚忙碌了。

《 人民日报 》（ 2023年01月19日 07 版）

(责编：李依环、何淼)