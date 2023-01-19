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首批“新基石研究员”揭晓

2023年01月19日08:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （记者周姝芸）日前，“新基石研究员项目”首期获资助名单在北京揭晓，来自数学与物质科学、生物与医学科学等两大领域的58位科学家成为首批“新基石研究员”。

　　据了解，“新基石研究员项目”是一项聚焦原始创新、鼓励自由探索、公益属性的新型基础研究资助项目。在中国科学技术协会的指导下，“新基石研究员项目”由科学家主导，2022年腾讯公司宣布10年内出资100亿元人民币，成立新基石科学基金会，独立运营，支持科学家“从0到1”的基础研究。“新基石研究员”资助类别分为两类，实验类每人每年资助500万元，理论类每人每年资助300万元，项目资助周期为5年。

　　“选人不选项目”是“新基石研究员项目”的鲜明特色，这意味着不对获资助的科学家设置明确的研究任务、不考核论文数量、也不限定必须拿出成果的期限。“新基石研究员项目”向入选科学家提供长期、稳定的资助，支持其静下心来“十年磨一剑”，取得基础研究领域的重要突破。

　　“选人不选项目”具体如何实行？中国科学院院士、“新基石研究员项目”科学委员会主席施一公表示：“项目支持有一定经验、建树、科研积累的人，同时他们要有雄心壮志、愿意义无反顾地探索人类前沿未知。我们在遴选时考量申请者以往科学研究的国际影响力、入选后的研究计划、从事的研究方向以及其独特优势等，力争挑选出一批敢于创新、勇于挑战的优秀科学家。”

　　首批获资助的58位“新基石研究员”，正体现出“选人不选项目”的鲜明特点。他们的研究内容从深入理解混沌现象到探究中微子质量奥秘，从提升人工光合作用效率到细胞应激与衰老，从拓展植物远缘杂交到激活肿瘤免疫……同时，“新基石研究员项目”特别关注女性科学家和年轻科学家的发展。首批“新基石研究员”平均年龄48岁，远低于55岁的申报门槛，其中包括8位80后，最年轻的仅38岁，同时有6位女性科学家获得资助。

　　腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾表示：“资助基础研究是腾讯推动可持续社会价值创新战略的重要部分，我们将以长期主义的决心助力原始创新，呼应国家发展的需要，助益人类福祉的提升。”

(责编：何淼、李依环)

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