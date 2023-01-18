人民网北京1月18日电 为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，2022年秋季学期以来，北京航空航天大学知行书院联合学校马克思主义学院、文科大类专业学院开设《中国共产党经典文献研读》专题思政课，以入党积极分子培养为抓手，扎实推进党建和思想政治教育工作，筑牢青年学生思想政治教育的重要阵地，发挥“书院-学院”双院协同机制，构建文科大类思想政治教育新格局。

专题思政课精选中国共产党经典文献，邀请马克思主义学院优秀教师主讲，打造思政课教师和学生工作干部授课团队，通过“经典文献研读”与“思政名师解惑”有机结合，帮助同学们提升理论水平，理解党的百年发展历史，学史增信，学史明理，学史崇德，学史力行，不断增强中国特色社会主义的道路自信和理论自信。

据悉，专题思政课是北航知行书院赤心思政工作室的重要组成部分，也是书院党建工作坊理论学习的必修课程。课程以研读经典培养入党积极分子，将课程作为知行书院及北航文科学院等8个学院的入党积极分子的必修党课，通过开展理论课程、实践交流、读书札记和红色展演四个环节，系统设计入党积极分子培养，筑牢入党积极分子理想信念之基。

课程内容上，注重融入最新理论成果。课程以《学习党的二十大报告的三个视角》专题党课作为压轴报告，推进党的二十大精神进课堂、进头脑，旨在引导学生准确把握党史发展的主题主线、主流本质，正确认识、科学把握和深刻理解党史上的重大事件、重要会议和重要文献，帮助学生构建系统党史观和大历史观。

课程形式上，主动融聚红色社会资源。课程借助首都优秀红色资源，与课程内容紧密联动，有设计地组织学生前往国家博物馆、军事博物馆、香山革命根据地、卢沟桥等地进行实践活动，通过实地调研、撰写报告等方式，真切感受百年党史的波澜壮阔与伟大征程。同时，课程还系统开展了经典文献读书分享、红色微视频拍摄等多种活动。

课程设计上，强调融合书院学院优势。课程以专题思想课和入党积极分子培养为抓手，由书院搭建平台，马克思主义学院提供课程资源，文科大类专业学院充分联动，形成思政课教师、专业课教师和学生工作队伍的有机融合，“书院-学院”有效协同的生动格局，探索大学生思想政治教育的新理念、新模式、新阵地，构建文科大类思政教育新的机制和格局。（李依环、王亚、何璐、张成昌）

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