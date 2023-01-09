作为内蒙古自治区的民族传统体育项目，射箭、搏克、蒙古象棋等特色项目在内蒙古有着广泛的群众基础和悠久的历史，深受青少年喜爱。内蒙古体育、教育部门因势利导，将这些项目列入当地的校本课程，还将足球、篮球、排球、橄榄球、曲棍球等20多个体育项目引入600多所中小学校和幼儿园。通过“一校一品”“一校多品”举措，当地体教融合取得了丰硕的成果。

日前，国家体育总局青少司组织中央媒体开展青少年体育线上走基层（内蒙古站）活动。来自内蒙古体校、学校、协会、俱乐部的多位代表，围绕搭建青少年竞赛体系、训练体系、健康促进体系和深化体教融合等主题，介绍分享了在不同领域中的主要成就和经验做法。

传统体育进校园取得丰硕成果

为了进一步促进青少年体育健康发展，内蒙古协同社会力量，开展横向辐射全区青少年、纵向贯穿青少年成长全过程的“线上+线下”体育健身活动。针对突出存在的“小眼镜”“小胖墩”“小豆芽”等健康问题，通过宣传和普及青少年体育健身知识，推广青少年体育健身活动，让青少年儿童在熟练掌握1项以上体育技能的同时，养成日常参与体育锻炼的良好习惯。

让社会力量走进校园，是内蒙古推动射箭项目体教融合的举措之一。内蒙古鹰眼射箭俱乐部从2016年起，开展射箭项目进校园工作，截至目前，共走进当地15所学校。内蒙古射箭协会副会长、鹰眼射箭俱乐部负责人宇翔表示：“射箭不单单让孩子们学会开弓射箭，还能学到文化知识，提高身体素质。我们在6年时间里共普及青少年达5万多人，从中选拔加入青少年射箭队的队员有1000多人，给市专业队输送青少年梯队人才近100人。”

宇翔介绍，在俱乐部成立初期，他们就重点关注如何建立适合青少年的课程体系，以及符合当下青少年体质和学校教育的新课程。通过借鉴学校体育教育的经验及专业队训练的方法技能，俱乐部成立了内部的课程教研团队，完善原有的射箭基础技能并增加新的青少年体能训练课程，研发适合青少年的射箭课程。“我们的这些课程让青少年启蒙阶段既有专业内容又富有趣味性。”宇翔说。

呼和浩特市满族小学四年级学生吴睿泰说：“奥运会上，射箭选手们拉弓、瞄准、放箭的动作非常流畅，我觉得特别帅，于是便喜欢上了这项运动。射箭让我的身体素质越来越好，也让我在学习时更能集中注意力。”

全面开展冰雪运动进校园

拥有丰富的冰雪资源，加强学校冰雪活动也是近年来内蒙古体教融合一直坚持推进的工作之一。“目前，呼伦贝尔市已全面开展冰雪运动进校园活动，并坚持将冰雪运动作为学校体育的重要内容。我们坚持开展全市中小学生冬季运动会、百万青少年上冰雪、青少年冬令营等活动，通过‘小手拉大手’‘小手教大手’等方式，带动全社会参与冰雪运动。同时全市在各高校积极开展冬季冰雪课程、‘冰雪进班级’宣讲等活动，训练、选拔优秀学生组建运动队，积极参与各级各类冰雪运动赛事。”呼伦贝尔市体育局副局长史菊花如是介绍。

加强学校冰雪活动也是近年来呼伦贝尔市一直坚持推进的工作之一。在一系列政策的加持下，冰雪活动在呼伦贝尔的校园中遍地开花。在海拉尔区，各校努力克服地域严寒、资金短缺、专业浇筑设备缺乏、专业师资队伍不足等困难，在校园冰场浇筑、冰雪运动项目教学、冰雪活动开展方面持续发力。各校体育教师努力实现非冰雪专业向冰雪专业的“就地转化”，保证冰雪运动进校园不断前行。“双减”政策出台后，当地教育局还将阳光体育活动与百万青少年冰上运动结合起来，不断创新冬季体育课的内容和方法，开发更符合学生身心发展的冰雪体育课程，并将冰雪活动纳入学校的课后服务中。同时，各校继续积极引导学生参加冰雪运动，激发学生对冰雪运动的热情，提高学生身体素质，促进海拉尔冰雪运动蓬勃发展。

不仅在海拉尔区，随着又一个冬季的到来，呼伦贝尔市各地的学校都积极鼓励中小学生走出教室，在校园冰雪运动中了解冰雪运动知识，掌握冰雪运动技能，在冰雪运动中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。

此外，呼伦贝尔市在内蒙古冰雪运动学校及有关旗市区先后组建了青少年速度滑冰、短道速滑、越野滑雪、冬季两项、冰球、花样滑冰等多支队伍，逐渐形成了完备的人才培养体系。据内蒙古自治区体育局副局长李志友介绍，2022年7月，内蒙古已经与黑龙江、辽宁、吉林达成区域协同发展框架协议，青少年冰雪发展又将迈入一个新的阶段。（记者 王东）

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