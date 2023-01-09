“新时代好老师的内涵很丰富，既要做好‘经师’，也要涵养德行做好‘人师’。”“教育的美好在于培养有方向、有能力、有动力的一代新人。”近期，湖南文理学院开展“如何做新时代好老师”教育思想大讨论，在一天半的时间里，学校1400多名教职员工分成数十个小组，从自身能力素养提升、加强和改进师德师风建设等方面展开深入讨论，许多教师表示将努力成为为人师范的“大先生”。

经师易得，人师难求。近年来，湖南文理学院贯彻人才强校战略，实施师生综合素质提升工程，健全师德师风建设长效机制，通过多种途径打造人才成长的广阔平台，让人才创新创造活力充分迸发，建设出一支师德高尚、业务精湛的“大先生”队伍。

“做‘大先生’，不仅仅是传授本领，更重要的是用一棵树去摇动另一棵树，一朵云去推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。”2022年5月11日，湖南文理学院师德师风宣讲团成员、音乐与舞蹈学院老师曾娜妮站上讲台，和学校教师分享了助力学生成长成才的故事，讲述了如何从一名“好老师”成长为“大先生”的心得感受。

“常怀敬畏之心，才能不断增强教书育人的本领。”听完宣讲团成员的讲述，马克思主义学院青年教师龚春丽深切感受到，成为一名有情怀、有魅力、有信仰的思政课教师，责任重大。

2022年4月，学校成立了师德师风宣讲团，他们用平实的语言、真实的事例，讲述了各自教书育人工作的经验与做法，分享了自己用心用情陪伴学生成长成才的感人事迹。湖南文理学院党委教师工作部部长、人事处处长向绪言介绍：“这个宣讲团已深入20个院系巡回宣讲，坚定了教师们坚守岗位、教书育人的决心。”

为更好地宣传师德师风先进典型，发挥示范引领作用，湖南文理学院把每年9月定为师德师风教育月，结合教师节系列庆祝活动，打造特色师德师风教育品牌。同时，将师德师风建设与教师思政教育有机融合，创新教师先进典型宣讲教育的形式和内容，打通教师思政教育“最后一公里”。

“多亏了学校‘教授博士沅澧行’团队，给我们提供了这么好的鱼苗。”2022年9月，当罗力军亲眼看着公司200多亩鱼塘里养殖的8万多尾新青鲫，短短4个多月就从小鱼苗长到了每尾200多克，他的脸上笑开了花。

2019年，湖南文理学院启动“教授博士沅澧行活动”，派出320多名教授、博士组成的29个科研服务团队，前往当地各产业园区，调研对接企业科技需求，一大批科研成果逐渐在当地加速转化为产业项目，收获了不小的经济和社会效益。罗力军收到的鱼苗正是学校生命与环境科学学院杨品红团队选育和纯化的品种。

“该活动不仅搭建起校地、校企产学研和人才合作的桥梁，也成为教师科研能力提升的‘助成长计划’，成为教师实践能力开发的‘孵化场’。”学校科技与社会服务处处长杨基峰表示，为了提升教师科研素质和能力，学校还实施“登高峰计划”以提升教师科研创新能力，实施“慈乌鸟计划”提升反哺教学能力。

“学校紧紧围绕人才培养、科学研究、服务社会、文化传承创新和国际交流合作五大职能，通过开展能力素质提升活动，坚持以师德为‘本’、能力为‘上’、创新为‘要’的理念，着力弘扬教师高尚师德，激发教师队伍创新活力，用高素质的师资队伍为学校高质量发展助力赋能。”湖南文理学院党委书记龙献忠说。（赵嘉伟、晏昱）

(责编：李依环、郝孟佳)