新华社兰州1月8日电（记者张文静、呼涛）经过长期积累与研究，兰州大学核科学与技术学院、稀有同位素前沿科学中心刘志毅教授团队成功研发出高精度宇宙射线缪子成像技术及相关设备，并首次对西安城墙等规模较大的文物古迹进行了健康“体检”。

始建于隋唐、扩建于明代的西安城墙，是中国现存历史最悠久、规模最宏大、保存最完整的古代城垣建筑，对研究中国古代社会的城市建设、历史文化、军事防御和建筑艺术都有很高价值。该团队介绍，历经数百年，西安城墙出现了部分坍塌、沉陷等现象，一些关键病灶深藏在墙体内部，对探测和勘探手段提出了更大挑战。深入了解城墙内部结构，并有针对性地修复，成为文物保护工作者以及科技工作者研究的重要课题。

据介绍，大型目标物的深部成像是长期以来困扰多个领域的难题。常规的内部探测方法有时会破坏目标物结构，不适宜文物古迹的内部探测，因此迫切需要研发更加安全、环保的创新技术和设备。兰州大学研发的高精度宇宙射线缪子成像技术及相关设备则提供了一种全新的解决思路。

“缪子是自然界的基本粒子之一，具有极强的穿透能力，可以实现大型目标物的无接触、深穿透和无损成像，与常规人工射线装置相比具有不可比拟的优势。基于缪子成像技术，我们研发出成套的高精度设备，可以较为精确地对规模较大的文物古迹进行安全的内部探测，助力文物古迹的考古与保护。”刘志毅告诉记者。

该团队表示，在西安城墙管委会的大力支持下，他们利用缪子成像技术及相关设备将西安城墙的58号马面区域作为首次试点探测目标，不仅探明了马面墙内部分区域明显的密度异常体，而且将其位置、形状、大小较为清晰地呈现了出来，是一次成功的实验研究。

记者了解到，该技术还在冰川科考、滑坡监测等领域有着广泛的应用前景。相关研究成果近期发表于《应用物理学杂志》，并被遴选为当期封面文章。

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