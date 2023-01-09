“我很喜欢这个书屋！每次，我都会喊上几个同学一起来读书，累了就透过落地窗看看架子山的风景，或在外面的圆桌上一起讨论读书收获。有了书屋，我们的假期更充实了！”河南省信阳市羊山外国语小学六年级学生陈玥岐说。

记者看到，临近春节，城市书屋里坐满了前来阅读、休闲的市民。大家在这里体验到了不一样的获得感、幸福感，亲切地称它为“另一个家”。

陈玥岐神采飞扬地说：“我在这里已经把四大名著读了个遍。观三国烽烟，识梁山好汉，叹取经艰险，惜红楼梦断。书里神机妙算的诸葛亮、威风凛凛的武松、性格迥异的唐僧师徒等都让我难以忘怀。这个书屋环境舒适，藏书也很丰富。我和同学们都被中华传统文化的博大精深吸引。”

城市书屋不仅是孩子们的乐园，而且改变了周围市民的生活方式。自从有了城市书屋，大家的生活就添了一缕书香。时尚阅读室里，大爷们翻阅报纸查看各地新闻；儿童阅读室中，孩子依偎在妈妈身旁，眨巴着眼睛，听妈妈轻声讲着绘本故事……

书屋管理人尹秀秀经常被市民们的读书热情打动。“晚上9点，还有很多小朋友在这里阅读，看到认真的他们，我很感动，更加深刻地体会到‘美好生活看信阳’。”

“最是书香能致远，一屋芬芳润万家。”信阳市政协副主席、羊山新区党委书记刘璇坦言，建设城市书屋，是回应群众关切，健全公共文化服务体系，创造美好生活的生动实践。

据了解，除了读书品茗，城市书屋还有许多功能。书屋的社区课堂可以通过“两个更好”小程序预约，发起读书沙龙、文化交流和社区活动。书屋的商店，可以通过“两个更好”小程序链接信阳特色商家，扫码下单文创产品和本地助农产品，送货到家。

当地以书屋为圆心，连接更多的文化空间和群众文化活动。书屋东边的小广场是城市公共非遗空间。每个节气，都会举办热闹的市集活动，让更多人对非遗承载的中华优秀传统文化有感性的认识，让非遗融入都市人的生活。室外的儿童游乐场、休闲跑道则是小朋友放飞童心的快乐天地。

“有一片绿绿的大树,怀抱着小小的暖屋，屋顶有美丽的小花,站在金色阳光下。有许多暖暖的故事,都住在小小的暖屋,只要你静静去聆听,它能教会你幸福……”如歌曲《小暖屋》歌词中描绘的那般，城市书屋干净而优雅，美丽而朴实，智慧而温馨，用书香浸润着整个城市，引领着新年的新风尚。（记者丁艳 王胜昔）

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