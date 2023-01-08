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孙继学：扎根乡村学校30年 诗在平凡工作中

2023年01月08日14:21 | 来源：中国新闻网
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原标题：孙继学：扎根乡村学校30年 诗在平凡工作中

　　学生参演节目，孙继学不苛求演出质量有多高，他注重让孩子们敢于登台，培养自信心。　受访人供图

　　冬日斜阳透过玻璃，正在忙着安装纱窗的孙继学，额头上细细的汗珠晶莹可见。

　　“纱窗都是新做的。今年夏天，老师和孩子们就能拒蚊虫于窗外了。”孙继学说。

　　今年54岁的孙继学，大学毕业后放弃央企的优厚待遇，回到山西省平陆县圣人涧镇晴岚村从事教师工作。30年间，经历了初中撤校、小学变为教学点的他，仍旧保留着那份执著的坚守。

　　舍弃央企工作回村当老师

　　1992年，孙继学于西北大学毕业后，被分配至长庆油田工作。1993年，获悉老家平陆县教育系统招录非师范类院校毕业生，孙继学果断报名，成为原晴岚中学英语老师。

　　“孙老师在长庆油田工作时，月工资600多元；回到家乡当老师，起初月工资只有191.5元。”晴岚村党支部书记、村委会主任姚国亮说，彼时，孙继学的选择让很多人无法理解。

　　“我是在晴岚村长大的，我也在晴岚中学读过书，有机会为家乡学校做点事，舍弃一些待遇是值得的。”孙继学说。

　　因在西北大学读书期间主攻的就是英语，从油田职工变身中学老师伊始，孙继学所带课程为英语，一带就是十几年。

　　在老师眼里，孙继学是个妥妥的“全科老师”。当英语老师十几年后，因新来的老师想带英语，他主动让贤，选带其他课程，先后带过语文、数学、地理、生物等多门课程。

　　有一年，孙继学担任初三年级数学教师。中考成绩揭晓后，他所带班级的数学成绩优秀率比平行班级的及格率都要高。

　　因教学成绩突出，早在上世纪90年代，孙继学就有机会到平陆县城中学工作。晴岚中学撤校后，县城一所中学的校长再次向其发出邀请。只不过，两次机会都被他放弃。

　　“不是晴岚的学生离不开我，是我离不开晴岚的学生。”孙继学说，虽然一个人的力量有限，但他可以带动其他老师扎根基层，进而让乡村的孩子在家门口就能享受良好教育。

　　孙继学喜欢打乒乓球，晴岚村周边40岁以下的乒乓球爱好者，很多人接受过他的技术指导。　陆祁国 摄

　　教学点学生从3人增至9人

　　随着原晴岚小学被调整为教学点，孙继学担任教学点负责人。彼时，该教学点学生外流严重，5名老师仅有3名学生可教。如何留住学生，成为孙继学亟需破解的一道难题。

　　“要让家长放心地送，老师用心地教，学生开心地学。”孙继学给出答案的同时叮嘱全体老师：“要通过我们的共同努力，让学生快乐学习，不要让学生变成家长的负担。”

　　女生李某没有母亲，小学一年级曾在平陆县城一所学校读书，因胆小、经常尿裤子还有智力障碍，升入二年级后转回晴岚教学点。

　　“我给孩子父亲的承诺是：每天7点半准时把孩子送到学校，剩下的事情都交给我。”为让李某树立自信心、补上文化课，孙继学对李某给予了亲人般的关爱。

　　李某经常尿裤子，孙继学把自己女儿幼时穿过的衣服整理了两大包拿到学校，只要李某尿裤子，他就安排老师帮助更换，从未因为李某尿裤子而通知家长将其带回家。

　　李某的文化课基础差，孙继学从背诵古诗入手培养其自信心；为增强其体质，每天督促其完成早操、课间操、课活锻炼。

　　目前，李某已能熟练背诵100多首古诗，文化课成绩提升明显，性格也开朗了很多。

　　在孙继学和其他老师的努力下，晴岚教学点不仅留住了原有的3名学生，还迎来了外流学生的回流，学生总人数已增至9人。

　　图为孙继学独自安装纱窗，学校的杂活由他包揽。　陆祁国 摄

　　当好13名师生的“服务员”

　　在晴岚教学点采访期间，姚国亮如是评价孙继学：一个很有爱心的好老师，13名师生的“服务员”。

　　姚国亮介绍，晴岚教学点的体育、音乐、美术、科学等所有副课都由孙继学一个人带，教学任务很重。但是，为确保其他4名老师安心教学，孙继学主动包揽了晴岚教学点的杂活。

　　去年10月，因疫情防控需要，晴岚教学点4名老师都不能回家。那段时间，孙继学经常把老师们邀请到自己家里，变着法儿为老师们改善生活。

　　晴岚教学点每天中午为学生提供一顿正餐，每人每天收费5元。为减轻家长负担，孙继学带领老师抽空在校园种菜，他本人每年再从工资里拿出几千元，确保学生吃好。

　　“担任教学点负责人要有爱心，还要有公心、责任心，这样才能让老师顺心，让家长放心。”孙继学说，诗不在远方，在平凡的工作中；把工作当成诗，简单而精致。(记者 陆祁国)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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