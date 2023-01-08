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湖北启动“春风行动” 提供就业岗位超85万个

2023年01月08日13:59 | 来源：中国新闻网
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原标题：湖北启动“春风行动” 提供就业岗位超85万个

　　图为湖北多家企业开展招聘直播　武一力　摄

　　记者8日从湖北省2023年“春风行动暨就业援助月”启动仪式上获悉，今年“春风行动”于1-3月在线上线下同步开展，湖北各地将组织各类招聘活动2486场，参加招聘会的企业近2万家，提供就业岗位超85.6万个。

　　当天，“春风行动”首场大型招聘会在武汉市东西湖区五环体育中心举行。记者在现场看到，100多家企业进场招聘，涉及汽车、食品、电子电器、快递物流、光电等行业，提供近50个类别工种、约1万个岗位，最高月薪达万元以上，平均工资5000元以上。现场还设置有网络直播招聘区，顺丰、仟吉、海尔等多家企业线上为求职者答疑解惑。

　　图为湖北省2023年“春风行动暨就业援助月”招聘会现场 武一力 摄

　　武汉“00后”小伙李明浩早早地带着简历来到招聘会，希望在春节前找到一份好工作。“不到1个小时，我就投出了2份简历，对岗位和薪资待遇都比较满意。‘春风行动’为我们求职者提供了便利。”他说。

　　湖北省人社厅副厅长张国庆介绍，今年“春风行动”呈现三大亮点：组织多形式送温暖活动、精准开展用工对接服务、密集组织线上线下招聘。湖北人社部门将全力为有意愿外出人员提供精准匹配、高效输出全流程服务。加强就业困难人员“一对一”帮扶，组织职业指导师开展“坐诊”，提供岗位推荐、创业服务、培训信息、职业体验等服务。组织人社专员入企服务，为春节前后有用工需求的企业提供支持，优先保障重点产业链供应链企业、抗疫保供企业用工需求。同时，在全省各地分行业、分领域、高频次、小规模举办专场招聘活动。

　　图为湖北省2023年“春风行动暨就业援助月”招聘会现场 武一力 摄

　　据悉，今年是湖北省连续第19年举办“春风行动”，已成为帮助城乡劳动者、企业提供全方位就业创业服务的工作品牌，也是春节前后企业招工和劳动者求职的首选平台。(武一力 曹妤)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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