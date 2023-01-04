四川农业大学近日举行科技赋能新时代更高水平“天府粮仓”建设行动启动仪式，现场发布了《科技创新驱动引领高质量发展行动方案（2022-2025）》（以下简称《科创方案》）和《服务新时代打造更高水平“天府粮仓”行动方案（2022-2025）》（以下简称《服务方案》）两大方案，计划每年投入一亿元经费，持续推进学科、人才、团队、科研协同发展，为打造新时代更高水平的“天府粮仓”、全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，提供更强劲的科技支撑。

此次发布的两份方案，进一步突出了高校科技人才优势，走出一条校地院企共建的服务“天府粮仓”特色之路。

《科创方案》提出，紧密结合国家和区域发展需求，以科技创新引领高质量发展，实施“创新平台赋能造峰行动”“创新团队聚贤培优行动”“基础研究源头攀高行动”“关键技术攻坚破卡行动”等七大行动，强力提升更高水平“天府粮仓”建设的科技支撑水平。《服务方案》提出，利用好“科技+人才”优势，完成构建更高水平“藏粮于地”和“藏粮于技”的研发和技术服务团队、建设一批更高水平创新平台、选育一批更高水平的动植物新品种、攻克一批更高水平的关键核心技术等十项重点任务。

为保障方案实施，四川农大将整合科技奖励、人才支持等经费，校级财政预算中每年投入不低于1亿元。（记者周洪双）

(责编：何淼、郝孟佳)