领导班子带头学、基层党组织全面学、专题培训深入学、党员干部自主学、青年学子生动学；制定宣讲工作方案、建设宣讲队伍、加大宣传力度、做好研究阐释……党的二十大召开后，西北工业大学掀起了学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。

“学习宣传贯彻党的二十大精神是学校当前和今后一个时期的首要政治任务。下一步，西北工业大学将切实把思想和行动统一到党的二十大重大决策部署上来，加快推动中国特色、世界一流大学建设，为我国实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和全面建设社会主义现代化国家贡献力量。”西北工业大学党委书记张炜说。

全面准确学习 做到学懂弄通

2022年10月25日，西北工业大学召开党委理论学习中心组集体学习党的二十大精神扩大会。党的二十大代表、中国工程院院士张立同受邀列席，她说：“我将在破解国家‘卡脖子’技术难题方面作出更大贡献，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人、为全面建设社会主义现代化国家贡献自己的力量。”

在《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课上，马克思主义学院副教授宁殿霞坚持理论性和实践性相统一，将党的二十大精神融入课堂教学与实践环节。“政治引导是思政课的基本功能。我们要尽快把党的二十大精神融入各门思政课教学工作中，不断推动思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。”宁殿霞说。

连日来，西工大充分发挥课堂主渠道作用，把学习党的二十大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，推动党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。

党的二十大召开以来，西工大通过多形式、分层次、全覆盖学习，真正做到学懂弄通。党委常委会研究部署、校院两级党委理论学习中心组集体学习、上级单位和专家学者宣讲辅导、学校各类干部师生代表座谈交流、课堂教学融入……全校师生通过多种学习方式深刻领悟党的二十大精神的丰富内涵和精神实质，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大部署的各项目标任务上来。

构建宣讲体系 培育时代新人

“作为马克思主义学院教师，我要始终用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，始终发挥思政课的育人主渠道作用。下一步，我会认真准备宣讲内容，引导师生更好运用党的创新理论武装头脑。”西工大马克思主义学院教师宣讲团成员、教授蒲瑶说。

为推动党的二十大精神入脑入心，西工大成立了由120位成员组成的宣讲队伍，并构建了系统的党的二十大精神宣讲体系。组建校领导、部分党员领导干部为主的教职工宣讲队伍，围绕学习贯彻党的二十大精神，加快推进中国特色世界一流大学和优势学科建设等内容开展宣讲；组建马克思主义学院教师宣讲团，围绕阐释党的二十大精神重大意义和丰富内涵开展宣讲；组建党的二十大精神青年宣讲团，让青年从自身学习生活感悟开展宣讲。同时，邀请中央宣讲团成员、领导干部、陕西省委讲师团成员和专家学者来校宣讲，深入解读党的二十大精神。

西工大高度重视党的二十大精神的宣讲宣传阐释工作，建立了深入学习、集体备课、示范试讲等工作机制；充分利用校内外各级各类媒体力量和资源，广泛宣传报道学校师生学习宣传贯彻党的二十大精神的实际行动；深入开展研究阐释，设立重大研究项目，列出重点选题，组织召开研讨会，深入解读党的二十大精神，并推出一批高质量研究成果。

“党的二十大报告高瞻远瞩、思想深刻。下一步，学校将把党的二十大精神全面融入办学治校全过程，稳步推进西工大‘双一流’建设，为祖国培养更多国防科技领域拔尖创新人才。”西北工业大学党委副书记陈建有表示。

弘扬办学传统 续写时代篇章

党的二十大胜利召开后，西工大积极弘扬优良办学传统，扛起为党育人、为国育才的政治责任，加快建设中国特色世界一流大学，续写新时代人才培养“西工大现象”新篇章，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

学校聚焦国防科技拔尖创新人才自主培养，以培养“具有家国情怀，追求卓越、引领未来的领军人才”为目标，健全完善“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体的人才培养体系。深化教育教学改革，深入实施《西北工业大学一流本科人才培养行动计划》和《西北工业大学一流研究生人才培养行动计划》，不断提升人才培养质量。

2022年11月1日，中国空间站梦天实验舱成功发射第二天，中国科学院国家授时中心给西北工业大学发了一封感谢信：“贵单位参与研制的主动隔振单元在整个系统中发挥了极其重要的作用。全体参研人员在项目执行过程中，充分展现了‘敢于创新、不怕困难、坚忍不拔、团结协作’的精神风貌，发扬了‘科学求真、严慎细实、勇于担当、攻坚克难’的工作作风，为总体任务的圆满成功做出了卓越的贡献。”

作为主动隔振单元研制的项目负责人，西工大航天学院教授刘磊表示：“党的二十大报告对加快实施创新驱动发展战略作出了重要部署，我们要充分发挥‘特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献’的载人航天精神，精益求精，强化使命担当，坚决打赢关键核心技术攻坚战，为实现高水平科技自立自强和建设科技创新高地提供有力支撑。”

西工大坚持“顶天、立地、育人”科研价值取向，落实落细《西北工业大学科技工作高质量发展行动计划》，以国家战略需求为导向强化有组织科研，持续提升国防创新能力，强化学校“三航”特色和国防军工科研优势，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，加强基础研究，深化科技体制改革，力争为我国国防科技事业发展和国民经济建设作出更大贡献。

2016年年底，30岁的王震放弃国外优厚的待遇，决定到西工大工作。回国后，他在基础科研和工程应用研究领域很快取得了优异成绩，先后入选国家级领军人才、国家重点科技创新团队和欧洲科学院院士，并获得科学探索奖、中国青年五四奖章等荣誉。“感谢西工大的平台和人才政策，让我能快速成长。我会以钱学森、钱三强等科研前辈为榜样，为全面建成社会主义现代化强国贡献力量。”王震说。

西工大坚持“人才强校”战略，加快推进《西北工业大学人才工作高质量发展行动计划》，加强对人才的政治引领和政治吸纳，进一步完善教师思想政治和师德师风建设工作机制体制，以加快建设国家战略人才力量为重点，全方位培养、引进、用好人才，持续推动改革，真正做到真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，为学校“双一流”建设提供更加坚强有力的人才支撑，为加快建设世界重要人才中心和创新高地贡献力量。

西北工业大学校长汪劲松说：“党的二十大报告首次将‘实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑’单独作为一个部分，也首次将教育、科技、人才作为一个整体进行论述，意义重大。我们要始终心怀‘国之大者’，在全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神上下足功夫，把为党育人、为国育才、铸国重器的责任感和使命感，贯穿于办学治校的全过程各领域，坚定信心、奋勇前进，为建设教育强国、科技强国、人才强国作出新的贡献。”

（记者 张哲浩 李洁 通讯员 赵勇）

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