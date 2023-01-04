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改变观念、家校共育，助力“双减”行稳致远

2023年01月04日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：改变观念、家校共育，助力“双减”行稳致远

　　只有通过拓宽家校沟通渠道，夯实学校教育主阵地，才能使“双减”下的教育焦虑回归平静、学生回归学校、教师回归教学、教育回归初心；才能从根本上推动学生的全面发展，办好人民满意的教育。

　　——王欣 四川省雅安市教育局局长

　　记者 张盖伦

　　近日，在中国教育三十人论坛第九届年会专题论坛上，内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市教育局原局长杨华分享了他对于“双减”的认识：道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。

　　自2021年7月《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》下发以来，“双减”政策已实行了一年有余。根据教育部此前公布的数据，“双减”后，作业管理水平、课后服务水平和课堂教学水平提高了，学生的校外培训负担减轻了。但教育部基础教育司司长吕玉刚也指出，“双减”工作是一项具有艰巨性、复杂性的工程。

　　转变思想，发挥教育激励作用

　　在落实“双减”的过程中，我们亟须做出哪些观念上的改变？

　　杨华表示，要拒绝无意义地刷题。刷题会伤害学生的思考能力、创新思维乃至身体健康，而且中高考试题的改革，已经从重考察知识回忆向重考察思维过程转变，增加了试题的开放性和学习深度。因此，无论是从落实“双减”精神，促进学生健康成长，还是从与时俱进适应中高考试题改革，亦或是从为国家多培养创新人才来看，拒绝无意义地刷题，是大势所趋，更是当务之急。

　　杨华还特别提到了发挥教育激励和唤醒学生学习内驱力的作用。他提醒道，要用成长型思维来对待所有学生。比如，不应给看似在某些方面不足的孩子贴上诸如“你学不好”“你真笨”等标签，不能有对学生降低期望的想法与情绪。“因为教育是激励，教育是唤醒！”杨华说，对那些学习成绩优异的学生，同样不能贴标签，不能让他们产生可能失去“标签”的焦虑。采取“对事不对人”的表扬方式，则更有激励作用，比如可以将“你真聪明”这样的表扬，替代为“你真努力”“你好认真”。

　　双管齐下，学校家庭共同努力

　　“双减”在某种程度上更强化了家庭教育的重要性，更凸显了“父母是孩子的第一任老师”的作用。针对于此，四川省雅安市引导家长树立科学的教育观，构建家校学习共同体，还组织开展各类活动，引导家长配合学校工作。该市搭建了家校共育平台，指导家长学校制度化、规范化建设；设计开发了学校亲子体验类、家庭陪伴养成类课后服务课程10余门，让家长和学生共享“双减”后的课后时光，实现共同成长。当然，最主要的是提升“双减”的质量和效率，在提高课堂教学质量的同时，推动课后服务体系化发展，发挥家庭教育的引导作用，引导家长积极参与课后服务，理性看待校外培训，正确理解“双减”政策。

　　“只有通过拓宽家校沟通渠道，夯实学校教育主阵地，才能使‘双减’下的教育焦虑回归平静、学生回归学校、教师回归教学、教育回归初心；才能从根本上推动学生的全面发展，办好人民满意的教育。”四川省雅安市教育局局长王欣说。

　　孟晖则表示，从长远考虑，还是要从改革中寻找出路，促进招生评价改革。他建议，可以充分利用现代信息化手段，利用大数据体系建立完整的综合素质数据库，并鼓励支持各个高校根据自身的特点设立更加科学的评价模型。通过科学的评价模型，基于客观完整真实的大数据体系的支撑，采取综合素质评价或者多方评价相结合的录取办法，使招生更为科学公平。“这才是破解唯分数、破解刷题负担的根本之道。”孟晖说。

(责编：郝孟佳、何淼)

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