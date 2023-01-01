位于云南昆明的西南林业大学校园涌动着一股股暖流。2022年12月以来因为疫情防控，多数学生有序离校，但还有部分学子坚持在校园中学习。为保护好学生健康，学校想方设法为留校学生送去细致服务。

12月15日，西南林业大学校医院专门熬制了中药汤剂“桂枝加葛根汤”，分发到每一个留校学生手中；学校生物多样性学院为在校学生送上了精心准备的138份考研“加油包”，包里有营养品和防疫物品；大数据与智能工程学院也为每个学子发放了爱心防疫包……这些举措，暖在同学们的心上。

实际上，西南林业大学一直对学生们非常关心。2022年4月，由956名教师职工党员组成的党员先锋队成立，冲在抗疫一线，为全校学生拉起了一道道疫情防护网。

2022年6月底毕业生离校时，党员先锋队把学生送到车站。秋初学生开学时，学生和家长们惊奇地发现，在校门口热情迎接他们的，是熟悉的书记、校长、院长、教授……他们认真为学生行李消杀，热心用小推车为学生运送行李，从校门口到校园摆渡车之间200多米的路上，老师们来回奔波，挥汗如雨，得到学生和家长们交口称赞。

2022年秋冬，西南林业大学进行了几次高中风险区楼栋封控，在寒风中彻夜值守的，还是教职工党员先锋队。校园内举行了4次大规模核酸检测，在现场维持秩序、扫码登记的，也是包括校领导在内的党员先锋队。11月下旬学校全员核酸检测时，副校长李君在现场扫码登记，忙碌了两个下午。“我就是一个普通党员志愿者，做好每一项服务学生的工作是我应尽之责。”李君笑笑说。

哪里需要为学生服务，哪里就有教职工党员先锋队奔波的身影。李君深有感触：“党员先锋队激发了党员的积极性，起到了模范带头作用，体现了以学生为中心的理念和对同学们的关爱。”（记者张勇 徐鑫雨）

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