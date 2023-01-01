科技部于近日发布2021年度全国科普统计数据。数据表明，2021年全国科普经费增长显著，公共财政投入继续发挥引领作用，科技馆和科学技术类博物馆数量增加较为显著。

统计显示，2021年全国科普工作经费筹集规模为189.07亿元，比2020年增长10.10%，为实现“十四五”时期科普工作良好开局提供了有力支撑。其中，各级政府部门拨款150.29亿元，占当年全部经费筹集额的79.49%。全国人均科普专项经费4.71元，比2020年增加0.54元。科普活动支出83.85亿元，占当年科普经费使用额的44.24%；科普场馆基建支出33.36亿元，占当年科普经费使用额的17.60%；科普展品、设施建设支出19.34亿元，占当年科普经费使用额的10.20%。

同时，科普人员队伍建设稳步向前，人员构成进一步优化。2021年全国科普专、兼职人员数量为182.75万人，比2020年增长0.80%。中级职称及以上或大学本科及以上学历的科普人员共计111.55万人，比2020年增加9.47%，占当年科普人员总数的61.04%。专职科普创作（研发）人员达2.24万人，比2020年增加20.79%。专职科普讲解（辅导）人员4.92万人，比2019年增加18.41%；兼职科普讲解（辅导）人员31.03万人，比2020年增加13.65%。

科普场馆建设持续推进，参观人数明显回升。2021年全国科技馆和科学技术类博物馆数量共计1677个，比2020年增加152个，展厅面积增长13.03%。其中，科技馆661个，科学技术类博物馆1016个。2021年科技馆和科学技术类博物馆采取了更加灵活、有序且规范的管理与接待措施，参观人数明显回升，全年参观人次达到1.63亿，比2020年增加42.42%。全国城市社区科普（技）专用活动室4.78万个，比2020年减少4.06%；农村科普（技）活动场地19.45万个，比2020年减少1.25%；科普宣传专用车1160辆，比2020年小幅增加1.13%；流动科技馆站1476个；科普宣传专栏22.05万个。

各方力量积极发力，科普活动受众广泛。2021年全国各类机构组织线上线下科普（技）讲座103.82万次，吸引33.80亿人次参加，与2020年相比增长108.24%；举办线上线下科普（技）竞赛3.68万次，参加人数达7.26亿人次，比2020年增加294.22%。

全国科普统计工作由科技部科技人才与科学普及司负责，中国科学技术信息研究所具体承担，是目前国内统计范围最广、涵盖面最大、内容最丰富、最为权威的政府科普工作基础数据。（记者杨舒）

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