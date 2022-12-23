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湖北枣阳：企业引进的大学生每月可领生活补贴

2022年12月23日22:59 | 来源：中国新闻网
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原标题：湖北枣阳：企业引进的大学生每月可领生活补贴

湖北枣阳市日前出台“1+4”人才政策文件。其中，企业新引进的全日制本、专科生3年期内每月可领取1000元至1500元生活补贴；企事业单位硕士研究生3年期内每月可领取2000元至2500元生活补贴，博士研究生每月可领取近万元生活补贴。

据枣阳市组织部门介绍，“1+4”人才政策从人才集聚、平台建设、奖励激励、服务保障等方面，为人才提供全要素、全周期、全方位的服务，贯穿人才“引、育、留、用、评”全链条。

新政聚焦医教人才，建立医教毕业生储备制度。用人单位可采用“订单人才”先与在读的博士、硕士研究生、全日制本科生签订引才协议，分别发放5万元、3万元、1万元学业补贴。建设高水平的医教人才队伍，对于新获评的省、市医教人才(团队)等分别给予10万元至50万元奖励。

聚焦技能人才，鼓励人才竞赛、研学提升。竞赛获奖者给予本人2000元至30000元奖励，新取得技师、高级技师资格的，分别给予个人1万、3万元奖励，给予企业500元至1000元的奖励。新获评省、市技能人才给予个人20万元、10万元奖励，给予人才单位15万元、10万元奖励。

新政还重点支持产业链龙头企业申报科研创新平台，对企业新建的院士工作站、专家工作站、博士后科研工作站、博士后创新实践基地、海智计划工作站等平台，分别给予10万至50万元建站补助。建立人力资源产业园，对入驻企业房租、宽带等进行补贴。对为本地重点企业推荐技能人才的人力资源机构，枣阳市按每人300元至1000元给予猎才补贴。

新政同时规定，人才来枣阳可享住房、教育等优待。到枣阳工作的人才可申请免费入住人才驿站，研究生以上高层次人才可拎包入住人才公寓，新引进本、专科生租房月领200元至500元补贴，专科生及以上学历人才购房享6万至20万元首付款补贴。同时，高层次人才子女入(转)学等方面可择优安排。(李晓军 胡传林)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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