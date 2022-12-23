原标题：陕西70余名小球手“乒”出风采 促青少年体育“后备力量”培养

图为比赛中的小球手。 陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心供图

23日，2022年陕西省青少年乒乓球锦标赛暨陕西省青少年体育俱乐部乒乓球联赛总决赛在西安市青少年体育学校举行，来自陕西省的10支代表队70多名青少年选手挥拍开战，展开激烈角逐。

据了解，该赛事在陕西已举办多年，旨在进一步提升该省青少年乒乓球运动技能水平，推动全省青少年乒乓球项目发展，促进乒乓球竞技体育后备人才培养。比赛为期2天，共设男子团体、女子团体、男子单打、女子单打4个项目。

“‘广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国。’这是当前及今后一个时期体育事业发展的主基调和总方向。”陕西省乒羽网运动管理中心副主任朱明皓表示，“本次赛事打破以往锦标赛参赛模式，以各地市体育局通过推荐或选拔各体育组织为单位报名参赛，目的就是让更多青少年参与到乒乓球这项运动中来。”

图为比赛中的小球手。 陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心供图

快拉、反削、下旋球、扣杀……比赛中，小球手们将力量、速度与技巧相结合，小小乒乓球在球桌上疾速来回。现场喝彩声、叫好声不断。

近年来，陕西加快乒乓球人才培养，夯实群众基础。在2021年举行的第十四届全运会上，陕西省乒乓球队跻身男团四强创造历史。同时，随着王一朵、王晨策、陈显畅等年轻球员迅速成长，已逐渐具备了与国内同年龄段高水平选手“掰手腕”的实力。

陕西省体育局青少年体育处处长苏晓刚表示，要围绕办赛和参赛两个中心环节，重点做好赛事安全、赛风赛纪和反兴奋剂、竞赛组织、执裁公平公正等方面的重点工作，确保比赛等各项工作万无一失。

本次比赛由陕西省体育局主办，陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心、长龙体育集团股份有限公司承办。(记者 张一辰)

(责编：郝孟佳、孙竞)