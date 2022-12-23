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新疆举办2022年“高校毕业生就业再攻坚”专场招聘会

2022年12月23日22:53 | 来源：中国新闻网
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原标题：新疆举办2022年“高校毕业生就业再攻坚”专场招聘会

新疆举办2022年“高校毕业生就业再攻坚”专场招聘会

　　招聘会现场。　新疆人力资源和社会保障厅提供

　　12月23日，2022年新疆“高校毕业生就业再攻坚”专场招聘会在乌鲁木齐市举办。38家用人单位提供就业岗位1200个，入场求职900余人，现场投递简历488份，初步达成意向近200人。

　　新疆公共就业服务中心高校毕业生就业服务部负责人侯歆介绍，此次活动突出精准就业服务，对接中央驻疆企业、国有企业及大中型民营企业参会，为毕业生提供行政管理、市场营销、网络安全、软件开发等领域的高质量就业岗位，满足毕业生多样化就业需求。

毕业生与企业HR面对面交流。　新疆人力资源和社会保障厅提供

　　毕业生与企业HR面对面交流。　新疆人力资源和社会保障厅提供

　　活动采取线上选岗，线下对接的方式进行，毕业生根据个人意向提前选择岗位，再到招聘会与企业HR面对面沟通，有效提高了毕业生求职效率。活动依托新媒体直播平台进行现场直播带岗，为求职者们“云送岗”，同时在中国新疆人才网、新疆公共就业服务网开设网络招聘专区，多渠道、多层次为毕业生提供不间断就业服务。活动现场设立政策咨询台，通过发放宣传手册、现场解答政策等多种形式，大力宣传就业创业等政策，不断提升就业政策的知晓度。

　　据了解，12月以来，新疆共开展高校毕业生线上线下专场招聘活动195场，参会企业2500余家，提供招聘岗位4.4万余个，服务毕业生3.7万余人次。下一步，新疆公共就业服务中心将实施积极就业政策，创新工作思路，完善工作措施，推动新疆高校毕业生高质量充分就业再上新台阶。(记者 王小军)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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