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保师生健康安全 福州进一步优化中学期末教学安排

2022年12月23日22:51 | 来源：中国新闻网
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原标题：保师生健康安全 福州进一步优化中学期末教学安排

为保护广大师生健康安全，根据当前疫情防控有关部署，结合中学教学工作实际，福州市教育局23日发出通知，进一步优化中学期末教学工作安排。

通知指出，12月26日起，鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区各中学初三、高三年级全部调整为线上教学，线上教学时间不得迟于原定校历安排。其余县(市)区教育行政部门可在属地疫情防控指挥部领导下，采取一地一案、一校一策，因地因校制宜对中学毕业班期末教学工作进行优化调整，并报备市教育局。

福州原定初三、高三期末市质检调整至下学期择时进行，中学各学段本学期不安排期末考试，高中学业水平合格性考试根据省教育考试院安排进行。

在优化期末教学安排的同时，福州精准开展线上教学，要求各校按照“因地制宜、精准施策”的原则，“一校一案”制定实施应对方案，根据不同学段情况做好教学统筹安排，明确线上教学任务要求，可通过课程录播、知识点短视频等方式灵活安排课程教学、学业辅导、答疑服务等教育教学活动，提高学生自主学习能力。

福州市教育局还提出，各校要切实加强家校联系，及时把线上教学安排及要求告知家长，对缺漏线上教学的学生作好指导帮扶；通过线上家访、心理辅导，为线上教学期间的学生保驾护航，创造良好成长环境；根据校情学情科学安排学生寒假学习，针对不同学段特点提出学生寒假自主学习的指导意见和要求。(郑江洛)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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